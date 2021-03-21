Глава МИД Венгрии заявил о европейском лобби против «Спутника V»

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна столкнулась с политическим давлением в Европе после решения о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» без одобрения этого препарата регулятором ЕС. По словам господина Сиярто, в Европе есть сильное лобби против всех вакцин, произведенных за пределами Евросоюза.

«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это ("Спутник V".— “Ъ”) действительно эффективно, безопасно?" Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад в том, что касается приобретения вакцин,— сказал господин Сийярто в интервью RT.— Но мы, в общем, к этому привыкли уже. Что бы мы здесь, в Венгрии, ни делали, это сразу же подвергается критике, а потом, пару месяцев или лет спустя все следуют (нашему примеру.— “Ъ”). При этом, конечно, нам как первопроходцам должного никто не отдает, но так уж устроена политика».

Венгрия стала первой страной в ЕС, одобрившей «Спутник V». Это произошло в конце января. Такое же решение приняли власти Словакии. В начале марта в страну доставили первую партию российского препарата. 20 марта министр иностранных дел Венгрии привился вакциной «Спутник V». Президент Венгрии Янош Адер и премьер-министр Виктор Орбан привились китайской вакциной Sinopharm.

Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу «Спутника V» 4 марта. Регистрация препарата в ЕС ожидается не раньше мая.

О том, насколько эффективны существующие вакцины против мутаций вируса,— в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».