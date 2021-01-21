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Венгрия первой в ЕС одобрила российскую вакцину «Спутник V»

Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сказал глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуляш. Кроме того, Венгрия разрешила вакцину от компании AstraZeneca.

«Венгрия — первая страна ЕС, которая осознала все преимущества вакцины "Спутник V" и разрешила ее использование. Это решение основано на безопасности и эффективности вакцины, доказанной в клинических испытаниях более чем на 90%»,— прокомментировал регистрацию вакцины глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

После одобрения венгерским регулятором для использования вакцины нужно получить разрешение общеевропейского регулятора. Россия уже подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств на регистрацию «Спутника V». Научная экспертиза может начаться в феврале.

Ранее российская вакцина «Спутник V» от Центра имени Гамалеи была зарегистрирована на Ближнем Востоке — в Палестине, в Южной Америке — в Аргентине и Боливии — и в Африке — в Алжире. Кроме того, «Спутник V» зарегистрирован в Сербии. В ряде стран вакцина проходит испытания.

По данным Европейского бюро ВОЗ, в Венгрии зарегистрировано 354,3 тыс. случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Умерли более 11,6 тыс. человек.

О начале регистрации российской вакцины в странах ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».

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