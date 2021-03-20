Глава МИД Венгрии сделал прививку «Спутник V»

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто прошел вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Ранее Венгрия одобрила применение российской вакцины, не дожидаясь регистрации «Спутника V» со стороны Европейского агентства лекарственных средств.

«Только вакцинация может помочь нам победить пандемию! Сегодня утром я и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутника" (я также получил эту вакцину сегодня)»,— написал господин Сиярто в Facebook. В течение следующих двух недель в Венгрию доставят 680 тыс. доз российской вакцины.

Ранее президент Венгрии Янош Адер и премьер-министр Виктор Орбан привились китайской вакциной Sinopharm. Также в стране применяются препараты компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

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Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу «Спутника V» 4 марта. Оно проверит вакцину на эффективность и безопасность. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. Применение препарата одобрили более 50 стран.

Подробнее об экспертизе — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».