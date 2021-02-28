Президент и премьер-министр Венгрии привились китайской вакциной Sinopharm

Президент Венгрии Янош Адер получил первую дозу китайской вакцины от коронавируса COVID-19 Sinopharm. Также о прививке китайским препаратом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Давайте доверять нашим врачам, нашей системе здравоохранения»,— сказал президент журналистам после прививки (цитата по Hungary Today).

Программа вакцинации в Венгрии началась в конце декабря 2020 года. к концу февраля 2021 года в стране привились более 500 тыс. человек (5,3% населения). Вакцинация китайским препаратом стартовала в Венгрии 24 февраля.

Также в стране зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna, а также российский препарат «Спутник V». Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила вакцину из РФ.

О новых инструментах геополитики в пандемию — в материале “Ъ” «Вакцинная дипломатия в действии».