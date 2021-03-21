Штаммы COVID-19 повышают ставки

Мутации COVID-19 стали активнее распространяться в Европе. А исследования показывают, что новые штаммы гораздо опаснее, чем предполагалось раньше. Во Франции на днях обнаружили новый вариант коронавируса, который не выявляют стандартные ПЦР-тесты. А в Россию проникла южноафриканская мутация, способная обходить защиту иммунитета. При этом британский штамм, который считается почти в два раза более заразным, чем оригинальный вирус, с начала января нашли почти у 30 россиян. В Швейцарии при этом сообщили, что, согласно последним исследованиям, этот вариант COVID-19 еще и чаще других приводит к смертельному исходу. Чем еще опасны новые мутации? И защищают ли от них существующие вакцины? Об этом — Григорий Колганов.

Понять, как быстро новые штаммы могут распространиться в России, пока невозможно. Чтобы определить, какая у пациента мутация, нужно детально исследовать геном вируса, а делают это нечасто. Притом видоизменяется COVID-19 постоянно, только в России в январе официально сообщалось о полутора тысячах разных штаммов. Не исключено, что какие-то из них уже оказались более заразными и повлияли на динамику заболеваемости, отмечает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков: «Месяц назад у британцев было 200 тыс. отсеквенированных вирусов. Если бы мы примерно то же самое делали, мы бы сделали новость.

Примерно 2 тыс. секвенсов, сейчас сделанных, — из России.

Это низкий уровень секвенирования и, конечно, за динамикой очень сложно наблюдать. Наверняка есть масса неописанных, каких-нибудь индийских или российских версий. То, что сейчас с нами происходит, это российские штаммы на территории Российской Федерации. Уханьского вируса больше нигде нет».

Британский штамм на 70% более заразный, в статистике, тем не менее, пока не очень заметен. Впервые его выявили в России 2,5 месяца назад, но суточный прирост за это время упал почти в четыре раза. Ситуацию, однако, может изменить южноафриканская мутация. По предварительным данным, она тоже распространяется быстрее, но в отличие от британской, может быть заразной также для привитых и переболевших, отмечает руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный: «Британский приводит к большим госпитализациям и смертности, но он в той же мере контролируется антителами переболевших и вакцинированных людей. А вот южноафриканский хуже контролируется антителами — это повод для беспокойства, так как есть риск, что заболеваемость поползет вверх. Люди, которые вакцинировались и начинают ходить без масок и активнее путешествовать, совершают большую ошибку, помогая вирусу распространяться. Если новые варианты способны заражать по второму разу, это вновь изменяет параметры всех расчетов и снова делает необходимым карантинные меры и так далее».

Но если новые штаммы могут обходить иммунитет, будет ли эффективна прививка? От AstraZeneca, еще до скандала с побочными эффектами, некоторые страны стали отказываться именно из-за слабой защиты от новых мутаций. Но и другие препараты, пишет Bloomberg со ссылкой на американских ученых, рано или поздно «устареют». Новые штаммы, в частности, потребуют «универсальной» вакцины, которая сможет воздействовать сразу на несколько элементов вируса.

Сейчас антитела у привитых, к примеру «Спутником V», вырабатываются в основном на S-белок вируса. А именно он изменяется с каждой новой мутацией, объясняет заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН и Университета Ратгерса (США) Константин Северинов: «Если вирусный белок изменился, узнавание антителом вирусной частицы будет замедлено или потребует более высокое количество антител. И то, и другое приведет к относительно меньшей скорости инактивации вируса в нашей системе. Популярные платформы — это РНК-овые и аденовирусные, полностью построенные на S-белке, Sinovac китайский и чумаковская вакцина, используют “убитые” вирусные частицы, которые содержат в себе не только S-белок, но и все остальные части вируса, поэтому такие вакцины с большой вероятностью будут относительно более эффективны против мутантных вариантов вируса. Но все равно вакцинирование, по крайней мере одобренными вакцинами, дает настолько высокий уровень антител, что в первом приближении этот эффект не очень значимый».

При этом новые штаммы ставят повышенные требования и к коллективному иммунитету. Привить 60% – 70 % населения, пишет The Guardian, вероятно, будет недостаточно, и эта планка вырастет до 90%. Чтобы ее достичь, в Израиле власти начали прививать детей. Вакцинация несовершеннолетних вскоре наверняка начнется и в России, отмечает руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина: «Много исследований, которые показали, что, когда мы вакцинируем детей, например, от классических детских инфекций, в частности ротавирусной, это влияет на заболеваемость взрослых, особенно людей, старше 60 лет.

Благодаря тому, что все-таки дети болеют легче, у нас есть время, чтобы за этот сезон собрать все данные для того, чтобы это не имело долгосрочные последствия.

Любая вакцина такую процедуру проходит: сначала вакцинируют взрослых, собираются сведения, и только после этого начинается ее применение у детей».

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В Роспотребнадзоре, комментируя угрозу новых штаммов, отметили, что они ни разу не приводили к более тяжелому течению болезни. И допустили, что при соблюдении мер безопасности ковидные ограничения можно будет снять к лету.

Елизавета Скобцова