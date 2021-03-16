Грузия переждала и перехотела

Граждан Грузии в понедельник начали прививать вакциной британо-шведской компании AstraZeneca. Попытка властей сделать ставку исключительно на препараты западного производства привела к ожидаемым последствиям. Страны региона уже давно начали кампании по вакцинации российскими и китайскими препаратами, а Грузия все ожидала поставки какой-либо из западных вакцин. На этом фоне страна поднялась на одно из первых мест в мире по числу заразившихся COVID-19 и погибших от него на душу населения. Сейчас властям предстоит решить сразу несколько проблем — от острой нехватки препаратов до нежелания значительной части населения прививаться любой из вакцин.

Первым жителем Грузии, привившимся от COVID-19, стал главный эпидемиолог страны Паата Имнадзе, занимающий пост заместителя директора Национального центра контроля над заболеваниями (НЦКЗ). Причем господин Имнадзе решил привиться публично: он пригласил журналистов всех ведущих телекомпаний страны и попросил в прямом эфире показать весь процесс.

В маленькой комнате прививочного центра, подобных которому в Тбилиси, Батуми и Кутаиси открылось более тридцати, было не протолкнуться: около десяти камер передавали на всю страну сцену, как специально подготовленная медсестра, одетая, как космонавт, сначала показала всем флакончик с вакциной AstraZeneca, затем открыла его на глазах у журналистов, наполнила одноразовый шприц и сделала укол в плечо Паате Имнадзе.

«Это начало конца эпидемии в Грузии»,— гордо объявил господин Имнадзе, тут же заметив, что после укола чувствует себя замечательно.





Тем самым первый привитый от COVID-19 гражданин Грузии пытался успокоить тех соотечественников, кто панически боится прививки, в том числе и своих коллег-врачей.

Паата Имнадзе не скрывал, что из 40 тыс. лицензированных в Грузии врачей, медсестер, медбратьев и других работников сферы здравоохранения лишь чуть больше 2 тыс. зарегистрировались в НЦКЗ для укола. От ответа на вопрос, как и почему так получилось, эпидемиолог ушел, явно не желая критиковать коллег. Впрочем, мотивация «отказников» известна и широко обсуждается в социальных сетях. Большинство грузинских врачей не доверяют препарату AstraZeneca, вакцинирование которым было приостановлено в ряде западных стран: там возникли подозрения, что вакцина может провоцировать у привившихся тромбоэмболию.

На этом фоне неудивительны и опасения людей, не относящихся к медицинской сфере. По данным социологов, 55% взрослого населения Грузии вообще не желают прививаться какой-либо из вакцин от COVID-19. «И это при том, что мы все-таки смогли завезти в страну одну из лучших в мире вакцин!» — возмутился на брифинге главный иммунолог Грузии, директор Центральной инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Он задал журналистам риторический вопрос: «Вы можете себе представить, что бы творилось у нас в плане недоверия к вакцинированию, если бы это была китайская, а не британо-шведская вакцина?» Профессор Церцвадзе тут же подчеркнул, что считает китайскую вакцину Sinopharm, которой прививаются граждане соседних стран, Турции и Азербайджана, «очень даже неплохой», но, по его словам, «власти вынуждены учитывать восприятие населения».

О российской вакцине в Грузии всерьез не говорят.

Лидеры объединенной оппозиции еще зимой предупредили власти, что любая попытка правительства «заигрывать с гибридным оружием Кремля под названием "Спутник V"» будет расценена ими как «измена прозападному курсу».

Однако в рамках этого курса Грузия пока смогла получить только 43 тыс. доз AstraZeneca при необходимых 3,6 млн доз для двухразового вакцинирования хотя бы 60% взрослого населения (это требуется для выработки коллективного иммунитета). Препараты были выделены в рамках COVAX — программы ВОЗ по обеспечению вакциной бедных стран. Ранее, несмотря достигнутую договоренность, отменилась поставка Тбилиси в рамках COVAX 28 тыс. доз препарата Pfizer, причиной были названы проблемы, возникшие у производителя в Европе.

Впрочем, как сообщил “Ъ” директор НЦКЗ Амиран Гамкрелидзе, сейчас Тбилиси ведет переговоры с американской Novavax о закупке 1,4 млн доз препарата. «Мы не будем полагаться только на одну вакцину»,— подчеркнул господин Гамкрелидзе.

Запаздывание с вакцинацией населения означает, что эпидемиологическая ситуация в Грузии будет ухудшаться. Особенно это очевидно, учитывая то, что правительство уже сейчас вынуждено отменять антиковидные ограничения и запреты, чтобы не допустить окончательного коллапса экономики. В стране с населением около 3,7 млн человек число заболевших COVID-19 стремительно растет, перевалив за 275,1 тыс. человек. Погибли более 3,6 тыс. пациентов. Это один из худших показателей на 100 тыс. населения не только в регионе, но и в мире в целом.

Георгий Двали, Тбилиси