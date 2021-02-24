Грузия открывается для российских туристов

Грузия вновь открыта для туристов из России и ряда других государств. Для въезда в республику с 1 марта надо будет лишь предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста. Справка о вакцинации желательна, но совсем не обязательна. Правительство Ираклия Гарибашвили сняло и целый ряд других ограничений, введенных в разгар пандемии COVID-19. Одним из главных мотивов руководства Грузии стала необходимость оживления экономики после годичной стагнации.

О почти полной отмене запретов и ограничений, вызванных пандемией коронавируса, рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Брифинг прошел после заседания Координационного совета под его руководством. Этот орган был сформирован по распоряжению предыдущего премьера Георгия Гахарии в самом начале эпидемии, весной прошлого года. Господин Гахария считался осторожным и консервативным политиком. Новый председатель кабинета министров больше склонен к радикальным решениям, в том числе в вопросах пандемии коронавируса.

Согласно новому правительственному плану, с 25 февраля городской транспорт будет ходить всю неделю, в том числе в субботу и воскресенье, а граждане страны и туристы с четверга получат возможность пользоваться междугородными поездами, автобусами и маршрутными такси.

С четверга открываются все зимние курорты. Но канатные дороги там заработают лишь с 1 марта. Также с 1 марта в Батуми и с 8 марта по всей Грузии рестораны смогут принимать посетителей не только в открытом пространстве, как во время предыдущего раунда послаблений режима, но и внутри помещений. Однако за столом, рассчитанным на четыре человека, смогут сидеть только двое — друг против друга, а не рядом.

Детские сады откроются с 1 марта с условием, что 20% персонала будут проходить тесты на коронавирус каждые две недели. На 8 марта намечено возобновление учебы в вузах. Торговые центры, работающие сейчас лишь в будние дни, смогут работать в течение всей недели. Возобновление работы фитнес-клубов отложено до 15 марта. С того же дня танцевальные ансамбли, а также оперные и театральные труппы смогут репетировать и давать концерты.

Важное изменение касается международного авиасообщения: с 1 марта гости из нескольких стран, в том числе и РФ, прилетающие в аэропорты Тбилиси, Батуми и Кутаиси, обязаны представить на границе отрицательный результат ПЦР-теста. От них больше не требуют аналогичного теста на третий день после приезда. «Идеальным вариантом» по-прежнему считается справка о вакцинации, но она не обязательна.

При этом правительство пока все-таки не решилось отменить одно из самых суровых ограничений: комендантский час с 9 часов вечера до 5 часов утра.

Причина в том, что эпидемиологическая ситуация в Грузии остается сложной: в стране с населением 3,7 млн человек вирусом SARS CoV-2 заразились более 270 тыс., а число погибших превысило 3470 человек. Это один из худших показателей в мире в пересчете на число граждан.

Георгий Двали, Тбилиси