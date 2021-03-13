Вокруг вакцин творятся антидела

Глобальная прививочная кампания, к которой большинство ведущих стран мира присоединились в начале года, испытывает серьезные затруднения. Публикации о побочных эффектах отдельных вакцин от коронавируса провоцируют рост антипрививочных настроений. В целом ряде стран при этом чувствуется нехватка доз препаратов, и руководство ЕС уже обвинило в «вакцинном национализме» США и Великобританию. МИД РФ тем временем констатировал: в мире разворачиваются «политические гонки» из-за вакцин, но Москва в них участвовать не намерена.

12 марта 2020 года Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии коронавируса. Год спустя новый американский президент Джо Байден выступил с обращением к нации, в котором рапортовал об успехах идущей в США кампании по вакцинации и о дальнейших планах по борьбе с COVID-19.

Принесший присягу 20 января этого года президент ясно дал понять, что вписал борьбу с вирусом в список своих приоритетов. Если раньше Джо Байден обещал, что за первые сто дней его правления в США будут сделаны 100 млн уколов вакцины от коронавируса, то теперь он торопится выполнить этот план досрочно — уже за первые 60 дней, то есть к концу марта. «Мы достигнем этой цели,— пообещал глава Белого дома.— Ни одна страна в мире не сделала ничего подобного». Уже к 1 мая, говорил он, вакцины будут доступны для всех совершеннолетних жителей страны (в отличие от других западных стран, где молодые люди получат доступ к прививке куда позже). Для этого Джо Байден намерен ускорить темпы вакцинации — сейчас в США в день делается 2 млн уколов. За первые сто дней президентства удастся, уверен глава Белого дома, вновь открыть и все американские школы. «Это сделает День независимости (4 июля.— “Ъ”) чем-то поистине особенным: мы не только отметим нашу независимость как страны, но и начнем отмечать свою независимость от этого вируса»,— увлекал сограждан Джо Байден.

В отличие от новостей США, где хотя бы одну дозу вакцины получили уже почти 20% населения, сведения о ходе кампаний по вакцинации в других странах мира звучат не столь оптимистично.

Даже в ФРГ, где заявляют о снижении смертности от коронавируса благодаря вакцинации, удалось привить хотя бы одной дозой менее 7% населения. Абсолютное большинство привитых — пожилые люди, до других возрастных групп очередь пока не дошла. Помимо медленного распределения вакцин в других странах (например, в Чехии) сообщают о недостатках инфраструктуры и нехватке расходных материалов — например, игл и шприцев. Польша, как признал премьер-министр Матеуш Моравецкий, могла бы, наоборот, вакцинировать более 10 млн жителей в месяц, но не хватает вакцины.

При этом только в марте страна получит на полмиллиона меньше доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca, чем было оговорено: компания сообщила о задержке поставок, и всего в страны ЕС будет недопоставлено 10 млн доз препарата. В Словакии неразбериху с вакцинацией усилила отставка главы Минздрава Марека Крайчи, который ранее объявил о решении приобрести российскую вакцину «Спутник V» без согласия партнеров по правительственной коалиции.

Хотя на международных площадках лидеры государств в один голос говорят о заинтересованности в ускорении темпов вакцинации, на практике к логистическим и производственным задержкам в поставках вакцины прибавляются таможенные ограничения и организационные решения.

Так, целый ряд стран (в списке на вечер пятницы были Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Румыния, Таиланд и Болгария) добровольно приостановил вакцинацию AstraZeneca из-за сообщений о том, что применение этого препарата может спровоцировать образование тромбов. Хотя, по словам европейских медицинских чиновников и экспертов ВОЗ, такой угрозы нет, новость о приостановке национальных прививочных кампаний наделала немало шума.

Кроме того, на этой неделе глава Евросовета Шарль Мишель обвинил США и Великобританию в «вакцинном национализме» из-за якобы введенных ограничений на экспорт препаратов. После этого, правда, Лондон заявил, что таких ограничений не вводил. Насчет США ситуация не вполне ясна: с одной стороны, в Белом доме заверили, что никаких экспортных запретов нет, с другой — издание The New York Times сообщило об отклонении властями США заявки AstraZeneca на экспорт в ЕС доз вакцины, произведенной в Штатах.

Москва, как заверила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в разворачивающихся политических гонках из-за вакцин участвовать не намерена, а российский препарат «Спутник V» «продолжает доказывать свою эффективность».

«Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии, я имею в виду огромное количество фейковых материалов»,— пояснила госпожа Захарова.

Правда, сообщение, распространенное в пятницу российскими информагентствами со ссылкой на неназванный источник в Кремле, указывает на то, что вступить в эту гонку Москве все же придется, пусть и не по своей воле: якобы, по данным российских спецслужб, «США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению COVID-19». Тот же собеседник допустил возможность «инсценировки массовой гибели людей якобы в результате использования российского препарата» против COVID-19.

Галина Дудина