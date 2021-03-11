Европа волнуется три

По всей Европе ситуация с коронавирусом ухудшается, все больше государств возвращают локдауны и объявляют о приходе третьей волны пандемии. Жесткий карантин объявили в Эстонии — школы и университеты перейдут на дистанционное обучение, закроются почти все магазины, кафе и рестораны, а передвижение граждан по улицам будет ограничено. На аналогичные меры пошли и власти Черногории — локдаун ввели как минимум в десяти крупных городах страны. Там коечный фонд занят почти на 70%, а правительство просит ЕС помочь с врачами, лекарствами и медоборудованием. О начале третьей волны пандемии объявили и в Германии. Ранее СМИ сообщали, что об этом говорила канцлер Ангела Меркель на закрытом совещании. Однако теперь свое мнение публично озвучил глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер.

В последние дни ежедневный прирост заболеваемости снова начал увеличиваться, отмечает собственный корреспондент “Ъ FM” в Берлине Олег Зиньковский: «Если довольно долгое время коэффициент заболеваемости падал, то теперь стал его отыгрывать и опять пошел вверх. Сейчас в Германии он составляет 69. Растет также число новых случаев инфецированных.

За сутки зарегистрировано почти 14,4 тыс. новых случаев — это на 2,5 тыс. больше, чем неделю назад.

Руководитель очень авторитетного медицинского Института Роберта Коха Лотар Вилер сегодня во всеуслышание объявил, что третья волна пандемии уже накрыла Германию.

Этим термином часто пугают — раньше политики говорили: не будете сидеть на карантине и соблюдать строгие меры, придет третья волна. На протяжении последних двух-трех недель здесь предпринимали осторожные шаги по смягчению локдауна — например, открыли цветочные магазины, вернули в школы учеников начальных классов, начали работать детские сады. Поэтому все теперь сидят и смотрят на этот показатель. Если он опять подскочит до 100, все опять закроют».

Во Франции также сообщают об ухудшении эпидемиологической ситуации. 11 марта там выявили около 30 тыс. заболевших — на 6 тыс. больше, чем днем ранее. Власти не планируют смягчать ограничения как минимум до апреля. Серьезной ситуация остается в Центральной Европе. Так, число новых заболевших в Венгрии 11 марта стало максимальным с начала пандемии. Не многим лучше ситуация в Польше — там 10 марта зафиксировали самый большой суточный прирост новых случаев с конца ноября — больше 17 тыс. человек. А Чехия и вовсе лидирует по темпам заболеваемости в Европе. За последние две недели количество заразившихся на каждый миллион населения увеличилось до 15 тыс. человек.

Мест в больницах почти не осталось, поэтому власти начали отправлять пациентов в медучреждения Польши, рассказал пражский журналист Ондра Соукуп: «Если еще две недели назад худшая ситуация была на западе страны на границе с Германией, то сейчас, наоборот, на востоке, откуда уже даже отправили одну пациентку в соседнюю Польшу, потому что в больницах не хватает мест. Врачи жалуются, что это связано с огромной бюрократией: недостаток врачей и медперсонала решается при помощи специалистов, которые работают в поликлиниках. Во всех закрытых помещениях в Чехии нужно носить респиратор. Кроме того, работодатели должны обеспечивать раз в неделю тестирование своих работников, если они не могут трудиться из дома. Ближайшие две недели, а, скорее всего, месяц никакого послабления не будет».

Между тем в России темпы прироста заболеваемости устойчиво снижаются. За последние сутки выявлено примерно 9 тыс. заболевших коронавирусом — это почти на 6 тыс. меньше, чем ежедневно фиксировали месяц назад. При этом на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к прививочной кампании присоединились пока всего 5 млн человек. 2,5 миллиона получили одну дозу «Спутника V», еще столько же завершили вакцинацию полностью. Впрочем, вскоре третья волна может дойти и до России, рассуждает заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН и Университета Ратгерса Константин Северинов:

«Если посмотреть на официальную статистику, то у нас заболела пара миллионов людей и умерло около 90 тыс. человек. Если вы посмотрите на данные по избыточной смертности, мы ближе к 400 тыс. умерших. В зависимости от того, какую статистику вы рассмотрите, будет следовать, что количество переболевших или очень маленькое, и тогда будет третья волна, потому что вакцинация в России находится в зачаточном уровне, или на самом деле мы переболели и даже это не заметили. Если это так, то, возможно, уровень иммунитета приближается уже к 40-50%. В таких условиях, возможно, распространение третьей волны будет подавлено в отличие от европейских стран, где очень большая часть населения не переболела.

Если предположить, что, действительно, у нас не так много людей переболело, то у нас будет третья волна, и она будет масштабнее, чем вторая.

Совершенно очевидно, что снятие карантинных мер способствует ее возникновению. Они могут быть вполне оправданы, если бы мы знали, сколько реально людей у нас переболело. Для этого нужно организовать репрезентативное обследование, чтобы получить статистически достоверные данные о том, у какого количества людей есть антитела. На основании этого можно вводить какие-то меры по ослаблению или усилению карантина».

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Ранее о возможности наступления третьей волны в России предупредила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, новая вспышка произойдет в конце весны, если к этому времени власти не успеют привить как минимум четверть населения страны.

Ульяна Миненкова