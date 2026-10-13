Тим Цзю и Эрисланди Лара проведут поединок за чемпионский пояс WBA
13.10.2026, 16:46
Представитель Австралии Тим Цзю проведет бой за чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе с действующим обладателем пояса кубинцем Эрисланди Ларой. Об этом сообщила промоутерская компания No Limit Boxing.
Дата и место проведения поединка станут известны позднее. Ожидается, что бой состоится в Австралии.
31-летний Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. На счету австралийского боксера 28 побед и три поражения. С сентября 2023-го по март 2024-го он владел поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.
43-летний Эрисланди Лара одержал 32 победы при трех поражениях. Три боя кубинец завершил вничью.