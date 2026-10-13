Тим Цзю и Эрисланди Лара проведут поединок за чемпионский пояс WBA

31-летний Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. На счету австралийского боксера 28 побед и три поражения. С сентября 2023-го по март 2024-го он владел поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.