ФАС возбудила 67 дел из-за нарушений на топливном рынке
13.10.2026, 16:35
Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на совещании правительства отчитались о работе по пресечению нарушений законодательства на топливном рынке. Служба возбудила уже 67 дел и выдала 99 предупреждений участникам рынка.
ФАС считает, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется, а рост цен на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции. Власти в регионах заключили 94 соглашения о регулировании ценовой ситуации с независимыми АЗС.
ФАС усилила контроль за ценообразованием на рынке нефтепродуктов летом 2026 года. В июне и июле в десятках российских регионов возник дефицит топлива из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Вице-премьер Александр Новак призывал антимонопольные органы внимательно следить за ценообразованием на рынке, поскольку отдельные перекупщики, по его словам, пользовались ситуацией и искусственно завышали стоимость топлива.