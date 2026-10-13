ФАС возбудила 67 дел из-за нарушений на топливном рынке

ФАС считает, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля стабилизируется, а рост цен на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции. Власти в регионах заключили 94 соглашения о регулировании ценовой ситуации с независимыми АЗС.