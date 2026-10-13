С апреля девять сотрудников ЗАЭС погибли из-за атак ВСУ

«С апреля в результате атак со стороны украинских военных погибли девять сотрудников Запорожской АЭС, еще более 50 человек получили тяжелые ранения и травмы»,— отметил специалист. По его словам, за эти месяцы обстановка вокруг Запорожской АЭС «стала очень напряженной и кардинальных изменений для ее разрядки пока так и не произошло».