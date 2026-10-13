С апреля девять сотрудников ЗАЭС погибли из-за атак ВСУ
13.10.2026, 16:57
За последние полгода в результате атак Вооруженных сил Украины погибли девять сотрудников Запорожской АЭС. Об этом журналистам заявил директор атомной станции Юрий Черничук.
«С апреля в результате атак со стороны украинских военных погибли девять сотрудников Запорожской АЭС, еще более 50 человек получили тяжелые ранения и травмы»,— отметил специалист. По его словам, за эти месяцы обстановка вокруг Запорожской АЭС «стала очень напряженной и кардинальных изменений для ее разрядки пока так и не произошло».
Ранее под ударами украинских военных оказались лабораторно-бытовой корпус №2 ЗАЭС, расположенный в 200 м от энергоблоков №4 и №5, а также здание переработки радиоактивных отходов. Одновременно с этими событиями в районе Мелитополя беспилотник ВСУ атаковал «Газель», следовавшую в Энергодар с грузом для нужд АЭС. Водитель погиб на месте, машина полностью сгорела.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, расположенная близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия установила контроль над станцией в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. С сентября 2022 года на ЗАЭС работает мониторинговая группа Международного агентства по атомной энергии.