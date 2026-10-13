Израиль развернул самолет из Эфиопии из-за пилота с индонезийским гражданством
13.10.2026, 16:26
Израиль развернул грузовой самолет Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Тель-Авив. Причиной стало индонезийское гражданство одного из пилотов. Он не мог пересечь воздушное пространство, поскольку между странами нет дипломатических отношений.
Как сообщает израильский портал Ynet, инцидент произошел 12 октября. Список членов экипажа поступил в авиационные службы только после того, как самолет покинул Эфиопию. Обнаружив пилота с индонезийским гражданством, Ethiopian Airlines попросили вернуться.
Грузовому самолету пришлось экстренно сбросить топливо над морем. По возвращении в Аддис-Абебу пилота заменили другим членом экипажа. Вскоре самолет приземлился в аэропорту Бен-Гуриона, куда и направлялся изначально.
Согласно правилам израильских авиационных служб, списки иностранных экипажей доступны для изучения только после того, как самолет окажется в воздухе. По данным 13-го телеканала, после инцидента на рейсе FlyDubai эта процедура будет пересмотрена.