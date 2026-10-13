Американский фермер вырастил самую тяжелую тыкву в мире
13.10.2026, 16:25
Американский фермер Рон Уоллес из города Грин, штат Род-Айленд, представил на местном конкурсе тыкв экземпляр, претендующий на мировой рекорд, сообщает Associated Press. Масса его тыквы — 1432 кг — на 136 кг превысила текущий рекорд, установленный в начале месяца в Англии.
За победу фермер получил $3,5 тыс. Он отметил, что организаторы других аналогичных конкурсов предлагали ему более крупные призы, вплоть до $70 тыс., но ему важно было победить именно в родном городе.
Сейчас фермер ожидает официального подтверждения признания своего достижения Книгой рекордов Гиннесса.