Справедливое распределение вакцин является необходимой и правильной задачей

На этой неделе в целый ряд стран — от Ганы и Кот-д’Ивуара до Колумбии — поступили первые партии заказанных механизмом COVAX вакцин индийского производства. Этот праздник поступления достижений науки на службу людям был омрачен тем прискорбным обстоятельством, что многие страны, сильно пострадавшие от пандемии, до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.

Создание в рекордные сроки безопасных и эффективных вакцин открыло перед человечеством принципиально новые возможности по обеспечению защиты здоровья людей от инфекции в дополнение к традиционным противоэпидемическим мерам. Теперь наша обязанность — сделать вакцины доступными для каждого, в любой стране мира. Коллективное использование имеющихся объемов вакцин, устранение барьеров для повышения темпов их производства, а также эффективное применение данных и статистики в интересах охвата групп населения, еще не имеющих доступа к вакцинации,— вот что необходимо для преодоления кризиса.

Я признателен Индии за предоставленные дозы вакцины и приветствую принятое странами «Группы семи» обязательство поделиться частью имеющихся у них объемов вакцин и выделить механизму COVAX значительные финансовые ресурсы.

Тем не менее на сегодняшний день из сделанных в мире 225 млн прививок подавляющее большинство пока приходится на долю богатых стран, где размещено производство вакцин, тогда как большая часть стран с низким и средним уровнем дохода стоят в стороне и ждут.

Эгоистичный подход может отвечать краткосрочным политическим интересам, однако он является контрпродуктивным и приведет лишь к затягиванию процесса восстановления после пандемии и длительному сохранению ограничений на торговлю и пассажирские перевозки.

Каждую возможность нанести удар по этому вирусу необходимо хватать двумя руками. Появляются и распространяются новые варианты вируса, которые, как представляется, могут оказаться более заразными, более смертоносными и в меньшей степени поддающимися вакцинопрофилактике. Связанная с этим опасность очевидна: пока вирус распространяется хотя бы в одной стране, у него будет больше возможностей для мутации, что, в свою очередь, может привести к снижению эффективности вакцин во всем мире. Тогда нас ожидает откат в самое начало пандемии.

Главы государств, международные организации и организации гражданского общества уже подписали декларацию о справедливом распределении вакцин, в которой содержится призыв к странам и производителям ускорить процесс регистрации вакцин и обеспечить резкое повышение объемов их производства.

Однако повышение объемов производства вакцин не произойдет само собой. Мы живем в беспрецедентный момент в истории человечества, и наши действия должны быть соответствующими. Необходимо использовать весь арсенал возможностей: предоставление доз вакцины, передача технологий, добровольная выдача лицензий на производство вакцин согласно рекомендации инициативы ВОЗ по созданию пула доступных технологий для борьбы с COVID-19, отказ от прав интеллектуальной собственности, как было предложено Южной Африкой и Индией.

Правила международной торговли предусматривают механизмы их гибкого применения в случае чрезвычайных ситуаций, и глобальная пандемия, которая привела к остановке нормальной жизни в странах и нанесла такой колоссальный ущерб как крупному, так и мелкому бизнесу, вне всякого сомнения, подпадает под это определение. Мы должны быть в полнейшей боевой готовности, и поэтому важно четко понимать, каких действий от нас требует сложившаяся ситуация.

Во-первых, требуется наладить бесперебойное производство вакцин во всех регионах мира. Это необходимо для ликвидации текущей пандемии и еще более важно на случай очередной пандемии в будущем. Некоторые компании, такие как Astra Zeneca, передали лицензии на производство, с тем чтобы в изготовлении вакцин могло участвовать множество предприятий. Другие компании, такие как Pfizer и Sanofi, заключили соглашения о передаче технологий, например, для фасовки ампул с готовыми вакцинами. Правительства некоторых стран, таких как Канада, также заключили соглашения с отдельными компаниями о создании с нуля новых производственных линий, которые уже в ближайшие месяцы начнут выдавать готовую продукцию.

Все это — значительные достижения, однако мы не можем останавливаться, пока доступ к вакцинам не будет обеспечен каждому, и для этого нам потребуется создать устойчивую, долговечную и справедливую систему поставок, намного превосходящую по своим масштабам то, что мы имеем сегодня.





Наличие такой системы будет еще более важным, если потребуется проводить дополнительную или повторную вакцинацию населения существующими вакцинами или вакцинами, модифицированными для борьбы с новыми вариантами вируса. Временная приостановка действия патентов не оставит инновационные компании в убытке. Как в случае с препаратами против ВИЧ или в условиях войны, компании будут получать лицензионные отчисления от реализации своей продукции.

С некоторыми вещами прекрасно справляется частный сектор, но в некоторых сферах проявить себя должно и государство. Я не уверен, что сегодня в мире в полной мере задействован весь производственный потенциал. Так, некоторые компании потерпели неудачу со своими вакцинами-кандидатами, и это нормально, однако их производственные мощности могут быть переориентированы на изготовление вакцин, которые оказались более успешными. В этой связи я рад объявлению президента Джона Байдена о достигнутом компаниями Johnson & Johnson и Merck соглашении о партнерстве в интересах наращивания объемов производства вакцин.

Не менее важно развитие внутреннего производственного потенциала в странах с низким и средним уровнем доходов. В столице Сенегала Дакаре сегодня производится вакцина против желтой лихорадки; аналогичным образом можно было бы инвестировать в налаживание местного производства вакцин против COVID-19.

Одновременная вакцинация всего человечества — невиданная доселе задача. И если мы способны отправить робота на Марс, нам уж точно под силу изготовить несколько миллиардов доз вакцин для спасения жизни людей на Земле.

Основная ответственность за обеспечение справедливого распределения вакцин лежит на государствах и фармацевтических компаниях, однако свою роль в этом может сыграть каждый из нас. Например, для транснациональных компаний, чей бизнес зависит от международной торговли и пассажирского сообщения, пожертвование средств в пользу механизма COVAX — самый простой способ содействовать скорейшей ликвидации пандемии и восстановлению перевозок. Обычные люди, особенно те, кому повезло и кто уже получил прививку против COVID-19, тоже могут сделать пожертвование в пользу механизма COVAX, что само по себе станет сильным сигналом правительствам стран о том, что справедливое распределение вакцин является необходимой и правильной задачей.

При этом мы должны заботиться не только о ликвидации коронавирусной инфекции как проблемы здравоохранения. В результате пандемии миллионы людей потеряли работу, и им стало еще сложнее кормить себя и свою семью. Остановилось развитие и обучение детей. Все эти последствия не менее серьезны, чем сама пандемия, и это еще одна причина, по которой мы, используя вакцинацию и другие средства медицины, должны действовать сообща.

В том, что касается глобальной безопасности, чем скорее мы вакцинируем население планеты, тем скорее у нас появится возможность сосредоточиться на борьбе с другими угрозами, такими как климатический кризис, которые никуда не исчезли, пока все наше внимание было приковано к вирусу.

Мы определяем то, каким будет наше будущее. Политика, пессимизм и стремление начать делать все по-старому не должны мешать нам двигаться вперед. Это крупнейший кризис в жизни нашего поколения, но такие новости, как начало поставок вакцин в Гану, должны подпитывать нашу коллективную решимость сделать так, чтобы ни одна страна не осталась без внимания. Мы живем во взаимосвязанном мире. Это способствовало распространению вируса, но почему бы не использовать это обстоятельство для максимально быстрого и широкого распространения вакцин?

Если не сейчас, то когда?

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения