«Каждая версия выпущена тиражом по 69 экземпляров»

У Константина Чайкина новый поворот в визуальных кодах Wristmons. Впервые сама индикация организована так, что мы видим не привычное лицо или рожицу, а часть, как могло бы показаться, человеческого тела. Но это не люди, а роботы-балерины, Левая и Правая Близняшки из Atomic Heart — игры студии Mundfish, технологической утопии с человекоподобными роботами, действие которой происходит в альтернативном Советском Союзе 1955 года.