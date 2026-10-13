«Каждая версия выпущена тиражом по 69 экземпляров»
Анна Минакова — о часах по мотивам Atomic Heart
13.10.2026, 16:41
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У Константина Чайкина новый поворот в визуальных кодах Wristmons. Впервые сама индикация организована так, что мы видим не привычное лицо или рожицу, а часть, как могло бы показаться, человеческого тела. Но это не люди, а роботы-балерины, Левая и Правая Близняшки из Atomic Heart — игры студии Mundfish, технологической утопии с человекоподобными роботами, действие которой происходит в альтернативном Советском Союзе 1955 года.
Близняшки — телохранительницы профессора Сеченова и, пожалуй, самые узнаваемые персонажи игры. У большинства Wristmons два диска часов и минут работают как глаза, а указатель фаз Луны, дня недели или иной дополнительной функции — как рот. Здесь все наоборот: крупный указатель фаз Луны занимает верхнюю часть циферблата и становится головой Близняшки, а два диска часов и минут перемещены вниз, на грудь. В качестве указателей на них — синтетические рубины.
Версий две. Левая Близняшка — черная фигура на насыщенном красном фоне с авторской вариацией гильоше Grain d’Orge, напоминающей раскрытый веер. Правая — серебристая, на графитовом фоне, с золотистыми деталями. Красная звезда на лбу тоже сделана из синтетического рубина. Сам лунный диск совершает полный оборот за 29,5 суток, так что гладкое металлическое «лицо» постепенно меняется вместе с фазами Луны.
Корпус титановый, 40 мм в диаметре и 12,9 мм толщиной. Внутри автоматический калибр K.18-25 на базе швейцарского La Joux-Perret G200, но со специально разработанным мануфактурой Чайкина модулем индикации из 68 деталей. Каждая версия выпущена тиражом по 69 экземпляров. Цена — порядка 2 млн руб. Ну и вишенка на торте: физические часы появились только сейчас, но внутри Atomic Heart они существуют уже с апреля: модель можно увидеть на руке профессора Лебедева.