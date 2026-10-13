Силуанов: экспорт дизеля поддержит платежный баланс России
13.10.2026, 16:29
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что возможность экспорта российского дизельного топлива поддержит платежный баланс страны. Ранее OFAC выдало временную генеральную лицензию до апреля 2027 года, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок.
«Наши компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту, это важно для нашего платежного баланса и для компаний, в первую очередь, конечно», — сказал господин Силуанов.
Прямых дополнительных доходов бюджет от экспорта дизеля не получит, поскольку экспортные пошлины на это топливо не взимаются, отметил министр. «Но зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить, соответственно, налоги в бюджетную систему», — добавил министр.
Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что в октябре Россия готова поставить в США и другим партнерам 300 тыс. тонн дизельного топлива, а к концу года — 3–3,5 млн тонн в месяц.