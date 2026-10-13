Силуанов: экспорт дизеля поддержит платежный баланс России

Прямых дополнительных доходов бюджет от экспорта дизеля не получит, поскольку экспортные пошлины на это топливо не взимаются, отметил министр. «Но зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить, соответственно, налоги в бюджетную систему», — добавил министр.