Германия, Италия и Франция приостановили применение вакцины AstraZeneca

Власти Германии, Италии и Франции решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. ФРГ объяснила решение сообщениями «об образовании тромбозов мозговых вен». Ранее власти Германии выражали сожаление, что другие страны отказываются от препарата.

«Правительство ФРГ в качестве меры предосторожности приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca, следуя последней рекомендации Института имени Пауля Эрлиха»,— говорится в сообщении Минздрава ФРГ в Twitter. Институт имени Пауля Эрлиха в Германии занимается контролем над оборотом лекарств.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что запрет на применение препарата будет действовать до тех пор, пока выводы не сделает общеевропейский регулятор, передает Reuters. Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сделает заявление по поводу AstraZeneca во вторник. Ранее оно призывало продолжить применение этой вакцины.

Итальянский регулятор заявил, что приостановил использование вакцины в качестве меры предосторожности в ожидании решения EMA, передает Reuters.

Ранее использование AstraZeneca из-за возможного образования тромбов приостановили Нидерланды, Австрия, Румыния, Болгария и другие страны. ЮАР отказалась от применения AstraZeneca из-за исследований о низкой эффективности от южноафриканского варианта вируса.

Компания—разработчик вакцины утверждает, что у нее нет данных о повышенном риске образования тромбов у привившихся. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не нашла свидетельств, что вакцина AstraZeneca связана с ухудшением здоровья.

О проблемах с вакциной — в материале “Ъ FM” «Государства приостанавливают AstraZeneca».