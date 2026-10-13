Индекс Мосбиржи обновил максимум с 19 июня
Индекс Мосбиржи достиг 2431,1 пункта впервые с 19 июня
13.10.2026, 16:23
Индекс Мосбиржи на торгах 13 октября на пике достиг 2431,1 пункта, что на 1,6% выше к закрытию предыдущего дня. В последний раз индикатор поднимался выше этого значения 19 июня 2026 года.
По состоянию на 16:19 индекс Мосбиржи скорректировался на отметке 2420,5 пункта (+1,12%). Индекс РТС к тому же моменту прибавлял 1,12% и торговался на уровне 908,67 пункта.
Так российский фондовый рынок реагирует на развитие ситуации вокруг российско-украинского конфликта. Дополнительным драйвером стала публикация The Washington Post о подготовке США и Европой нового плана по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что знаком с сообщениями СМИ, но о самой инициативе ничего не слышал.