Журналисты постоят в стороне от протестов

Российских журналистов, освещающих уличные акции, предложено внести в специальный реестр и выдать им специальные отличительные знаки. Во время протестов для представителей СМИ, возможно, будут организованы «островки безопасности», стоя на которых они не попадут под удары дубинок силовиков. Такие зоны будут находиться в ведении Росгвардии, представители которой в ближайшее время готовы начать проведение тренингов для студентов журфака МГУ по работе на митингах и шествиях. В среду такие предложения прозвучали на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В России почти 149 тыс. СМИ, и регламентировать их работу — как можно конкретнее и особенно во время протестных акций — следует уже в ближайшее время. Об этом в среду заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Заседание комитета с участием представителей Росгвардии, Роскомнадзора, Минцифры, президентского Совета по правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) было посвящено «обеспечению безопасности» сотрудников СМИ на протестных акциях.

Необходимость встречи была обусловлена принятыми в конце прошлого года поправками к законодательству о митингах (автор единоросс Дмитрий Вяткин), которые вводят обязанности для журналистов, освещающих протесты. Например, речь идет о специальном отличительном знаке, неправомерное использование которого после принятия поправок к КоАП (автор также господин Вяткин) будет наказываться штрафом от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или обязательными работами на срок до 50 часов.

В среду проект знака (больше напоминающего редакционное удостоверение) представил замруководителя РКН Вадим Субботин. Он отметил, что на знаке не будет индивидуального номера журналиста, чем заметно озадачил Александра Хинштейна, который в ходе заседания неоднократно акцентировал внимание собравшихся: нужно создать реестр журналистов и, вероятно, присвоить каждому из них номер. Идею реестра активно поддержал глава СЖР Владимир Соловьев, который подчеркнул, что мер, принимаемых для защиты журналистов на митингах, «недостаточно». Он напомнил, что на протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального в стране было задержано порядка сотни представителей СМИ, некоторые из которых заявили позже о применении к ним силы.

Идею отличительного знака поддержали все участники, кроме замруководителя дирекции информации телекомпании НТВ Андрея Куницына. Господин Куницын пояснил, что журналист с таким знаком «и 15 минут на акции не проработает, будет оплеван, избит, аппаратура у него будет отобрана» провокаторами.

Замдиректора Росгвардии Олег Плохой предложил сразу несколько идей: накануне митингов договариваться с СЖР о количестве журналистов, которые будут освещать событие (то есть аккредитовывать СМИ на митинги, даже несогласованные), и выделять для них «компактное расположение» во время протестов. Опыт таких договоренностей уже был в Петербурге и оказался неудачным, пояснил Владимир Соловьев: «Перед митингом полицейские собрали журналистов в один автобус и увезли куда-то проверять документы». Идея «островков безопасности» для журналистов на протестах, впрочем, понравилась и Владимиру Соловьеву, и Александру Хинштейну, который даже предложил законодательно запретить приближаться сотруднику СМИ к силовику во время митинга «на полтора метра-метр».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов предложил вспомнить опыт паспортов болельщиков (Fan ID) во время чемпионата мира по футболу в 2018 году (единый документ, который открывает доступ ко всей доступной инфраструктуре) и сделать по аналогии с ними пресс-карты, оснастив их QR-кодами. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин горячо поддержал это предложение, а главный редактор «Московского комсомольца» член СПЧ Павел Гусев согласился, что «оцифровка удостоверений просто необходима». Он развил идею: можно ввести коды регионов, где выдан документ. Как с автомобильными номерами, поддержал господин Хинштейн.

Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова пригласила сотрудников Росгвардии провести тренинги для студентов по работе на протестах. Олег Плохой откликнулся с энтузиазмом и подчеркнул, что силовики будут рады разработать совместно с вузом митинговую памятку. Александр Хинштейн предположил, что практику таких тренингов в дальнейшем внедрят во всех вузах страны. Завершая заседание, он подчеркнул, что прозвучавшие предложения лягут в основу новых законов и подзаконных актов.

«Островки безопасности не имеют смысла, ведь задача журналиста быть в центре событий, а не на безопасном расстоянии»,— прокомментировала инициативы медиаюрист Галина Арапова. Создание реестра, по ее словам, «невозможно в том числе и юридически», так как на данный момент нельзя обязать редакции передавать куда-либо персональные данные своих сотрудников.

Мария Старикова, Ксения Веретенникова