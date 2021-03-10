Союз журналистов России обнаружил продажу пресс-карт и удостоверений в интернете

Союз журналистов России (СЖР) зафиксировал случаи продажи в интернете удостоверений журналистов официально зарегистрированных СМИ, сообщил глава союза Владимир Соловьев. По мнению господина Соловьева, привлечь за это к ответственности будет сложно, поскольку уголовное наказание предусмотрено за подделку документов, а данные СМИ зарегистрированы официально.

«Существует одна очень острая проблема — это продажа удостоверений журналистов. Мы обнаружили, что на просторах интернета можно встретить различные предложения по продаже комплекта удостоверения журналиста и пресс-карты. Издание — я не буду пока называть его наименование, есть несколько таких изданий — мы обнаружили, они официально зарегистрированы Роскомнадзором. И они всего за 5 тыс. руб. выдают комплект»,— рассказал господин Соловьев на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему «Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий» (цитата по «РИА Новости»). Глава СЖР призвал ввести реестр журналистов и единый образец удостоверения.

В декабре господин Соловьев призвал провести конференцию журналистов для определения статуса блогеров во время работы на митингах и других мероприятиях. По его словам, сейчас блогеры не подпадают под закон о печати, «и что делать с их статусом, пока непонятно». В том же месяце сообщалось о планах членов СПЧ и СЖР провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ на митингах.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полиции зачитают права журналистов».