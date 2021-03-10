«Приемы самбо, сила и спецсредства» применялись на уличных акциях законно

На уличных акциях в Москве в январе-феврале 2020 года полиция действовала по закону, который разрешает применять физическую силу, приемы самбо и спецсредства. Об этом сообщил в Мосгордуме начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов. По итогам акций граждане подали 319 заявлений о незаконном применении силы правоохранителями, из которых 127 жалоб были переданы в столичное управление СКР. Однако господин Баранов заверил, что полиция полномочий не превышала, у жаловавшихся на побои журналистов «Новой газеты» травм не нашли. Депутатов Мосгордумы он пригласил на экскурсию в спецприемник в Сахарово, где задержанные жаловались «на бесчеловечные условия».

С ежегодным отчетом в Мосгордуме Олег Баранов выступил в дистанционном формате. Начальник столичного ГУ МВД России сообщил об изъятии 730 кг наркотиков в Москве в 2020 году, задержании 1,5 тыс. членов ОПГ, в том числе 260 преступников из баз федерального розыска с помощью систем распознавания лиц. Повлияла на криминальную обстановку в городе и пандемия. По словам господина Баранова, вдвое выросло в 2020 году число мошенничеств в интернете (раскрывать их мешают использование преступниками «IP-телефонии, сервиса подмены номеров и VPN»). Тогда как уровень преступности среди мигрантов из-за их оттока из России, наоборот, снизился (например, число совершенных иностранцами убийств уменьшилось в 2020 году на 8%).

Впрочем, основная дискуссия в Мосгордуме развернулась вокруг прошедших в январе-феврале 2020 года в Москве и других городах уличных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального (арестован 17 января по прилете в Москву из Германии и затем осужден на два года и восемь месяцев колонии) и его расследований. В столице на трех протестных акциях 23 , 31 января и 2 февраля в Москве было задержано около 5 тыс. человек. По данным Мосгорсуда, столичные суды с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4 908 дел, связанных с несогласованными уличными акциями, 972 человека получили административные аресты, 1 232 гражданина — штрафы.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявляла о 100 проверках, которые проводит полиция по жалобам о неоправданном применении насилия во время акций. Господин Баранов сообщил, что всего в полицию поступило 319 заявлений о незаконном применении силы правоохранителями, из которых 192 были объединены «в связи с повторностью». В итоге 127 материалов проверки были переданы столичным ГУ МВД в главное следственное управление СКР по Москве «для принятия решения».

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Впрочем, в столичном ГУ МВД считают, что полицейские на этих уличных акциях действовали законно и полномочий не превышали. Так, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин поинтересовался, зачем полицейские избивали задержанных. Господин Баранов на это уточнил, что сотрудниками применялись «физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые нам разрешено применять в случаях необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений».

Эти меры, по словам Олега Баранова, применялись «к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях».

При этом господин Баранов подчеркнул, что 23, 31 января и 2 февраля только в отношении полицейских «было совершено 11 преступлений», а еще в пяти случаях бойцы пресекали правонарушения в отношении лиц, «имевших, так скажем, противоположную точку зрению с теми гражданами, которые вышли на несанкционированные мероприятия».

Господин Митрохин упомянул и массовые задержания на уличных акциях журналистов, что является нарушением как закона о СМИ, так и ст. 144 УК РФ о воспрепятствовании законной деятельности журналистов. По данным Союза журналистов России, на акциях 23 января было задержано более 40 журналистов, 31 января — около 60 сотрудников СМИ (шесть человек «попали под дубинки»), а 2 февраля — 8 представителей прессы. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин в этой связи напомнил главе столичного ГУ МВД о спецкоре «Новой газеты» Елизавете Кирпановой, получившей, по ее словам, дубинкой по голове от силовиков. Господин Баранов, впрочем, сказал, что проведенная полицией проверка случаев избиения журналистов «Новой газеты» и «нанесения каких-то повреждений» не выявила.

Вопрос о причинах задержаниях журналистов в целом Олег Баранов не прокомментировал, лишь еще раз сказав, что «абсолютно все материалы проверок направлены в Следственный комитет».

Наконец, депутат Мосгордумы Дарья Беседина поинтересовалась у главы столичного ГУ МВД о том, можно ли посетитьспецприемник в селении Сахарово, куда отправляли отбывать административный арест граждан, осужденных после акций протеста в Москве. Олег Баранов поблагодарил парламентария за вопрос, пообещав всем столичным депутатам организовать туда экскурсию. «Главное, чтобы не в качестве административно арестованных граждан»,— даже пошутил главный полицейский Москвы.

Господин Баранов напомнил, что «все жалуются на бесчеловечные условия» в спецприемнике в Сахарово, но заверил, что все условия там, «начиная от норм содержания, количества людей до питания граждан четко регламентированы федеральным законодательством РФ».

Избитый при задержании на московской акции протеста 2 февраля ведущий YouTube-канала Real Viewer Федор Худокормов считает, что заявление господина Баранова «можно расценить как ответ на требования проверок» всем пострадавшим от силовиков. «После избиения я обращался в СК и положенные на ответ 30 дней истекают как раз сегодня, никаких оповещений я не получал, значит, это публичное выступление представителя МВД и есть ответ»,— сказал “Ъ” господин Худокормов. Напомним, во время освещения протестов в поддержку Алексея Навального один из сотрудников ОМОНа грубо оттолкнул освещавшего акцию Федора Худокормова, который был в салатовой жилетке с надписью «Пресса». «Ты чего толкаешь журналиста?» — возмутился корреспондент. «Я тебе сейчас *** (ударю)»,— выругался полицейский, развернулся и с размаху ударил журналиста дубинкой по голове.

На следующий день у журналиста были диагностированы ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. «Меня до сих пор мучают головные боли, восстанавливаться предстоит еще долго,— рассказал “Ъ” Федор Худокормов.— В ближайшее время я намерен обращаться в Генпрокуратуру, требуя проверки факта применения ко мне силы и законности действий СКР, куда уже обращался. В дальнейшем, вероятнее всего, придется добиваться защиты прав и в ЕСПЧ».

Отметим, что сегодня на заседании профильного комитета Госдумы по информационной политике обсуждался вопрос выделения специальных «островков безопасности», стоя на которых журналисты смогли бы освещать митинги.

По словам депутата Александра Хинштейна, в ближайшее время в ГД могут рассмотреть вопрос о законодательном регулировании работы представителей СМИ на акциях протеста и, в частности, о запрете приближаться к силовикам на акциях «на полтора метра-метр».

Журналистка «Новой газеты» Елизавета Кирпанова, избитая силовиками во время работы на митинге 23 января, также сообщила “Ъ”, что до сих пор не получила ответа на свое заявление в управление собственной безопасности МВД. Госпожа Кирпанова еще 25 января потребовала возбудить уголовное дело против неустановленных полицейских, превысивших полномочия. «Я работала, была аккредитована, имела бейдж СМИ, но полицейский, который стоял напротив меня и прекрасно видел мои опознавательные знаки, поднял дубинку и начал бить,— напомнила “Ъ” обстоятельства получения ушибов госпожа Кирпанова.— Никакого оправдания этому нет, более того, такое отношение к журналистам на протестах позволяет предполагать, что и к обычным протестующим полиция применяла силу незаконно. Кроме того, ни в одном законе РФ не закреплено применение силы к протестующим мирно и к работающим на протестах представителям СМИ».

Александр Воронов, Мария Старикова