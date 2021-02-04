Полиции зачитают права журналистов

Члены Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) планируют провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ. Такое решение, выяснил “Ъ”, принято в среду в связи с их массовыми задержаниями и сообщениями о противодействии со стороны полиции на митингах в поддержку Алексея Навального. В СЖР при этом намерены подготовить регламент взаимодействия полицейских с представителями средств массовой информации в ходе уличных акций. «Защищать, а не запугивать» корреспондентов и операторов призывают российские власти представители международных объединений журналистов. В МВД ситуацию не комментируют.

Более 100 российских журналистов пострадали или были задержаны на трех протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе и феврале 2021 года, сообщили в СЖР. Заявления в связи с этим в среду сделали вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир и генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес. Господин Шафир призвал защищать права «каждого человека, подвергающегося насилию», а господин Гутьеррес — «не запугивать и не препятствовать» работе журналистов.

СЖР же в связи с задержаниями работников СМИ выступил с рядом инициатив.

Во-первых, считают в профессиональном союзе, необходим «регламент МВД», который определит список документов, обязательных для работающего на митинге журналиста. Сейчас таковыми являются удостоверение или редакционное задание, однако полицейские, требуя и то и другое, нередко все равно задерживают представителей СМИ.

Во-вторых, необходима срочная разработка единого знака отличия для журналистов, освещающих протесты. Соответствующий закон о «знаке (признаке)» Госдума приняла в декабре прошлого года, но символики разработано не было. Этим должны заняться МВД, Росгвардия, Роскомнадзор и СЖР.

В-третьих, союз настаивает на доработке ФЗ «О СМИ» или создании «типовых положений работы» журналистов.

Напомним, акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального (приговорен к трем с половиной годам колонии по так называемому делу «Ив Роше») прошли в России 23 и 31 января, 2 февраля. Они не были согласованы с властями. После протестов СКР возбудил более 20 уголовных дел о применении насилия по отношению к полицейским, хулиганстве, повреждении имущества, перекрытии улиц и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По данным «ОВД-Инфо», 23 января полиция задержала более 4 тыс. протестующих по всей стране, 31 января — более 5 тыс. человек, а 2 февраля — более 1,5 тыс. человек.

На данный момент в СКР направлено около десяти заявлений об избиении журналистов и воспрепятствовании журналистской деятельности. Наибольший резонанс получили сообщения об избиении журналисток «Медузы» Кристины Сафоновой и «Новой газеты» Елизаветы Кирпановой, а также ведущего YouTube-канала Real Viewer Федора Худокормова. Господин Худокормов, в частности, 2 февраля в центре Москвы снимал, как сотрудники ОМОНа жестко задерживают граждан. Один из силовиков грубо его оттолкнул, хотя ведущий Real Viewer был в салатовой жилетке с надписью «Пресса». «Ты чего толкаешь журналиста»,— возмутился корреспондент. «Я тебе сейчас *** (ударю)»,— выругался полицейский, развернулся и с размаху ударил журналиста дубинкой по голове.

Юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова рассказала “Ъ”, что готовится также заявление в СКР о воспрепятствовании работе корреспондентов телеканала «Дождь» Василия Полонского и Telegram-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева 2 февраля. Их задержали без объяснения причины, доставили в отдел и отпустили.

По данным опрошенных “Ъ” юристов, так действует полиция в Москве и регионах, чтобы, по их мнению, на время парализовать работу отдельных СМИ, освещающих протесты.

Анастасия Буракова отметила, что предложения СЖР скорее «оградят силовиков от прицелов камер», чем пойдут на пользу журналистам. Медиаюрист Галина Арапова, в свою очередь, высказала опасения, что в «дискриминационном положении» окажутся журналисты-фрилансеры. «Закон о СМИ уже объясняет статус журналиста и его права: собирать информацию, обращаться в органы власти, освещать митинги и демонстрации, находиться на территории ЧП и ЧС — лезть в пекло, что называется, и не быть избитым,— считает Галина Арапова.— Законодательство в целом не запрещает обычному человеку, без статуса СМИ, вести фото- и видеосъемку на улице. Теперь же требование к СМИ предъявлять удостоверения, знаки, редзадания создает у полицейских иллюзию, что остальным людям нельзя ничего снимать и, значит, их можно задерживать».

В силовых ведомствах ситуацию не комментируют. По данным “Ъ”, по всем инцидентам, происшедшим в ходе акций в поддержку Алексея Навального, проводят проверки сотрудники подразделений собственной безопасности МВД и Росгвардии. Источники “Ъ” отметили, что пока по результатам внутренних разбирательств материалы из ведомств в СК для принятия процессуальных решений в отношении силовиков не передавались. СК также проводит ряд своих проверок, но уголовные дела возбуждались лишь в отношении участников акций, которые нападали на полицейских и вовлекали в незаконные мероприятия несовершеннолетних. Источник сообщил, что в Росгвардии уже есть предварительная информация, что Федор Худокормов мог спровоцировать сотрудника, словесно его оскорбив. Господин Худокормов, в свою очередь, сообщил “Ъ”, что «крикнул без мата о недопустимости толкать журналиста во время работы, после чего получил удар дубинкой и сотрясение мозга».

«Избивать нельзя никого, и ничто не мешает полиции исполнять закон "О СМИ", я постоянно напоминаю об этом как член общественного совета при МВД РФ,— заявил “Ъ” председатель СЖР Владимир Соловьев.— На внутреннем совещании СПЧ 3 февраля глава совета Валерий Фадеев предложил поехать по регионам, чтобы провести на местах совещания с участием полпредов, губернаторов, представителей СМИ и Росгвардии, чтобы все разъяснить (о правах журналистов и их нарушении во время митингов.— “Ъ”)».

Напомним, 1 февраля Владимир Путин по итогам декабрьской встречи с членами СПЧ поручил полпредам «принять меры по обеспечению в субъектах РФ прав журналистов». Правозащитники пожаловались главе государства в том числе на препятствование работе СМИ на публичных мероприятиях.

Источник “Ъ” в Союзе журналистов рассказал, что некоторые полпреды «оказались шокированы» поручением и обратились в СЖР за помощью и разъяснениями.

Член СПЧ Екатерина Винокурова рассказала “Ъ”, что совет обсуждал как поручение президента, так и меры реагирования на сообщения о полицейском насилии: «По первому пункту решено провести выездные заседания СПЧ в федеральных округах, чтобы в каждом обсудить практику нарушения прав журналистов с полпредами, губернаторами и представителями силовых органов. Первым регионом стоит сделать Петербург, где нарушение прав журналистов происходит постоянно». По второму пункту, отметила госпожа Винокурова, в СПЧ хотят создать «единый документ» о нарушении прав 23 и 31 января, 2 февраля и распространить его среди сотрудников МВД.

Мария Старикова, Николай Сергеев