Росгвардия проведет для студентов журфака МГУ тренинги по работе на массовых акциях

Росгвардия и факультет журналистики МГУ организуют для студентов специальные учебные тренинги по работе на массовых акциях и взаимодействию с силовыми ведомствами, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Затем такую практику могут распространить на другие учебные заведения, готовящие журналистов.

Организовать мастер-классы предложила декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова во время заседания комитета 10 марта. Подготовить материалы или план занятий могут преподаватели МГУ вместе с правоохранительными органами и Союзом журналистов России.

«Руководство Росгвардии поддержало инициативу декана факультета журналистики МГУ о проведении соответствующих учебных тренингов для студентов журфака. В качестве такой тренировочной площадки коллеги согласны поработать с журфаком МГУ. В случае если это покажет хороший опыт, он может быть растиражирован на других факультетах и кафедрах журналистики в других вузах нашей страны»,— сказал Александр Хинштейн (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, такие тренинги дадут студентам понимание вопросов обеспечения безопасности, принципов работы журналистов на митингах для защиты своей безопасности и принципов работы силовых ведомств. «Для молодых журналистов, для студентов журфака, считаем, этот опыт будет полезным, правильным и интересным»,— добавил господин Хинштейн.

Ранее сегодня начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов во время выступления в Мосгордуме заявил, что полиция во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального действовала по закону, который разрешает применять физическую силу, приемы самбо и спецсредства. По итогам акций граждане подали 319 заявлений о незаконном применении силы правоохранителями, из которых 127 были переданы в столичное управление Следственного комитета России. Господин Баранов заверил, что полиция полномочий не превышала, а у жаловавшихся на побои журналистов «Новой газеты» травм не нашли.

Подробности — в материале «"Приемы самбо, сила и спецсредства" применялись на уличных акциях законно».