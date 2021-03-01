«Победа» нарастит перевозки на 50% в 2021 году

Лоукостер «Победа» планирует в 2021 году нарастить перевозки пассажиров до 13,5 млн человек — это в полтора раза больше, чем в прошлом году, и на 31% превышает результат 2019 года, когда на показатели не влияла пандемия. Из них более 1,5 млн человек «Победа» рассчитывает перевезти на самолетах, полученных от «Аэрофлота», которые будут базироваться в Шереметьево. К маю «Аэрофлот» рассчитывает подписать код-шеринговое соглашение с «Победой» и начать продавать билеты на них и на собственном сайте. За оставшиеся месяцы топ-менеджмент «Аэрофлота» обещает проверить на себе сохранность ручной клади, которую пассажирам таких рейсов придется сдавать в багаж, поскольку у лоукостера приняты более жесткие ограничения ее размеров.

«Победа», входящая в группу «Аэрофлот», в 2021 году рассчитывает перевезти более 1,5 млн пассажиров только из аэропорта Шереметьево, всего — 13,5 млн человек, рассказал журналистам глава лоукостера Александр Калмыков.

Это означает прирост на 31,2% по сравнению с результатом 2019 года и на 48,5% — по сравнению с 2020 годом, в котором на перевозки негативно повлияла пандемия.

26 февраля «Победа» начала продажу билетов на рейсы из второго базового аэропорта в Москве — Шереметьево. Полеты начнутся с 11 мая. В летнем сезоне 2021 года лоукостер будет выполнять из Шереметьево регулярные рейсы в 12 российских городов и 1 зарубежный: в мае начнутся полеты в Пермь и Чебоксары; в июне — в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталью; в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск.

В парке «Победы» сейчас 34 Boeing 737 Next Generation. Передача компании 50 таких же самолетов из парка «Аэрофлота» предусмотрена стратегией группы до 2028 года. В дальнейшем предполагается, что лоукостер будет летать из Шереметьево по код-шеринговому соглашению с «Аэрофлотом».

Александр Калмыков пояснил, что из направлений, куда будет летать «Победа» из Шереметьево, «Аэрофлот» сохранит рейсы в Екатеринбург, Сочи и Анталью.

К началу выполнения полетов из Шереметьево в мае «Победа» должна получить от «Аэрофлота» четыре самолета, рассказал господин Калмыков.

Всего в нынешнем году будет передано 10 судов: «Они будут полностью переконфигурированы в наш стандарт: 189 кресел вместо 158, там не будет ни кухонь, ни гардеробов. Два самолета уже перекрашены, в апреле мы их получим, с мая начнем уже летать. В летнее расписание войдем с 10 самолетами, которые будут летать из Шереметьево». В 2022 году «Победа» рассчитывает удвоить темпы поступления воздушных судов из парка — «придут еще 24 воздушных суда».

«Мы планируем как минимум сохранить заполняемость кресел, в идеале — увеличить. Сейчас средняя заполняемость — 93%. Мы понимаем, что и это маловато для нас, и есть куда стремиться»,— сказал Александр Калмыков. Для того чтобы обеспечить налет, самолеты будут совершать рейсы не только из Шереметьево, отмечает Александр Калмыков: «У нас не хабовая модель, поэтому нам необязательно каждый раз возвращаться в Шереметьево. Самолет может летать и по W-схеме, и по треугольнику». Замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов подчеркнул, что таким образом прирост в 1,5 млн пассажиров, о котором идет речь, будет обеспечен не только рейсами из Шереметьево: «Самолет, который будет вылетать из Шереметьево, может потом осуществлять полет между Сургутом и Махачкалой».

Все воздушные суда, которые сейчас есть у «Победы», продолжат базироваться в аэропорту Внуково.

«Аэрофлот» еще готовится к подписанию код-шерингового соглашения с «Победой», рассказал глава нацперевозчика Михаил Полубояринов: «У нас будет готова вся договорная база к тому, чтобы рейсы “Победы”, продажи на которые начались 26 февраля, могли выполняться с 11 мая». Андрей Панов пояснил, что на сайте нацперевозчика билеты на эти рейсы — прямые и транзитные — начнут продаваться в мае после подписания договора о код-шеринге: «Пассажиры смогут пользоваться услугами группы “Аэрофлот” из Шереметьево, но по ценам ниже, чем раньше».

Александр Калмыков говорит, что средняя цена на рейсах «Победы» из Шереметьево будет существенно ниже, чем цены «Аэрофлота» сейчас на этих направлениях: «Это главная цель, которая ставилась в стратегии. В стратегии было заложено снижение цены на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена. С тех пор цены упали на 30% и даже больше. Но мы снизим еще. У нас есть еще небольшие запасы по эффективности».

При этом пассажирам, которые после подписания код-шеринга на стыковочных рейсах будут пересаживаться с «Аэрофлота» на «Победу», придется сдать ручную кладь, не поместившуюся в калибратор лоукостера (он меньше, чем у «Аэрофлота»), в багажный отсек.

Если тариф «Аэрофлота» будет включать провоз такой ручной клади, то пассажиру, конечно, ничего доплачивать будет не нужно, уточняет господин Калмыков: «Это не увеличит время обслуживания клиентов». «Перед тем как пустить пассажиров по этому направлению, мы — менеджмент и члены правления — планируем сами на себе опробовать, как это работает: как летим, как сдаем вещи в багаж. Возьмем с собой самую дорогую ручную кладь, посмотрим, что с ней будет после полета ''Победой''. Мы понимаем, что это нетривиально, и попробуем на себе все отработать»,— отметил господин Полубояринов.

Для группы «Аэрофлот» синергия от передачи судов «Победе» заключается в большей эффективности использования парка и других ресурсов, что в конечном итоге приведет к улучшению результатов, отметил Андрей Панов. «Мы стыкуем все направления. Нет никакой разницы, какая авиакомпания группы летит — в этом суть групповой стратегии. Мы еще передаем самолеты Superjet авиакомпании ''Россия'', которые летают из Шереметьево, и все рейсы стыкуются между собой. У нас почти нет ограничений, единственное — если временной интервал между двумя рейсами слишком короткий (менее 20 минут), то пассажир просто не успеет пересесть с одного самолета на другой»,— пояснил он.

За счет того, что у «Победы» гораздо больше кресел (189 против 158) и гораздо больше оборот по сравнению с «Аэрофлотом», то у лоукостера в конечном итоге пассажиропоток будет примерно в два раза выше, заключил он. За счет передачи внутрироссийских рейсов «Победе» и «России» присутствие «Аэрофлота» на этом рынке сократится.

Ольга Никитина