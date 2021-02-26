«Победа» открыла продажу билетов на рейсы из Шереметьево

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») запустил продажу билетов на рейсы из Шереметьево. Это второй базовый аэропорт авиакомпании — ранее рейсы выполнялись только из Внуково. Всего лоукостер предлагает более 20 тыс. билетов по минимальным тарифам 499–999 руб., включая все аэропортовые сборы.

Первые рейсы из Шереметьево начнут выполняться 11 мая по двум направлениям: Пермь и Чебоксары. В июне будут открыты рейсы в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. Всего в летнем сезоне 2021 года «Победа» будет выполнять из Шереметьево регулярные рейсы в 12 российских городов и один зарубежный.

Рейсы из московского Шереметьево в Чебоксары и Петрозаводск — уникальные, на этих маршрутах не летает ни одна другая российская авиакомпания, уточняют в лоукостере. Рейсы в Барнаул «Победа» ранее не выполняла.

Начало полетов «Победы» из аэропорта Шереметьево предусмотрено стратегией развития группы «Аэрофлот», которая предполагает оптимизацию всей маршрутной сети группы «с учетом высочайшего спроса на низкобюджетные авиаперевозки», говорят в «Победе».

Ольга Никитина