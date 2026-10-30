CAS обязал допустить российских хоккеистов к международным турнирам

Российские и белорусские команды отстранили от участия в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. В мае Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске, однако в июле Совет IIHF продлил отстранение российских команд на 2027 год «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта».