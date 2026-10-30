CAS обязал допустить российских хоккеистов к международным турнирам
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять с российских сборных ограничение на участие в мировых турнирах. Об этом в Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Инстанция отменила все пять резолюций Совета IIHF, которые ограничивали допуск российских команд к международным соревнованиям. Господин Дегтярев подчеркнул, что IIHF обязана обеспечить выступление сборных России в сезоне-2026/27. «Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит»,— написал министр.
В IIHF, комментируя вердикт, выразили разочарование решением CAS, поскольку постановление «не снимает тех опасений, которые легли в основу позиции федерации». При этом отмечается, что IIHF признает полномочия суда и «будет действовать в соответствии с его решением». Федерация «в срочном порядке оценит меры», необходимые для возвращения российских команд.
Российские и белорусские команды отстранили от участия в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года из-за начала спецоперации на Украине. В мае Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске, однако в июле Совет IIHF продлил отстранение российских команд на 2027 год «из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта».