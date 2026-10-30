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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Происшествия

В лесу под Иркутском закрыли девятую за год незаконную майнинг-ферму

Полиция Иркутского района проводит проверку по факту обнаружения незаконного майнинг-оборудования в лесном массиве вблизи деревни Куда под Иркутском. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, ферма была подключена к проложенной неподалеку линии электропередачи.
Сообщение в полицию поступило от Иркутской электросетевой компании (ИЭСК). На месте полицейские обнаружили 18 устройств, размещенных в шести шумопоглощающих боксах. Техника изъята, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба).
По информации ИЭСК, незаконная деятельность нанесла ущерб, превышающий 1 млн руб. Энергетики отмечают, что в 2026 году незаконный майнинг «организованно ушел в леса». С начала года выявлено девять фактов подключения майнинга на фермах, расположенных в лесных массивах. Общее количество изъятых правоохранительными органами майнинг-устройств превысило 110 единиц.
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Авторы

  • Влад Никифоров
    Влад Никифоров
    собственный корреспондент