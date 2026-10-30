В лесу под Иркутском закрыли девятую за год незаконную майнинг-ферму

По информации ИЭСК, незаконная деятельность нанесла ущерб, превышающий 1 млн руб. Энергетики отмечают, что в 2026 году незаконный майнинг «организованно ушел в леса». С начала года выявлено девять фактов подключения майнинга на фермах, расположенных в лесных массивах. Общее количество изъятых правоохранительными органами майнинг-устройств превысило 110 единиц.