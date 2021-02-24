Авиаотрасль движется к признанию прививок

IATA уже в конце марта планирует запуск программы международных паспортов путешественника, предполагающей взаимное признание разными странами результатов тестов на COVID-19 и данных о вакцинации. Это позволит простимулировать восстановление авиационного пассажиропотока. При этом организация признает, что ожидаемого оживления в сфере авиатранспорта в первом полугодии не произойдет, а потому ухудшает прогноз убытков отрасли по итогам года: в зависимости от скорости вакцинации и открытия границ они составят от $75 млрд до $95 млрд.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила, что запустит систему цифровых паспортов путешественника с данными о вакцинации в конце марта, сообщило агентство Reuters. Как заявил на пресс-конференции в среду глава IATA Александр де Жюньяк, за последние недели выросло количество авиакомпаний, присоединившихся к этому проекту. IATA уточняет, что в числе авиакомпаний, как подтвердивших, так и обозначивших свое участие в проекте,— Air New Zealand, Copa Airlines, Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways, Malaysia Airlines, RwandAir и Singapore Airlines.

Цифровой паспорт с прививками нужен для того, чтобы пассажир мог не опасаться длительного карантина в стране прибытия.

Зафиксированные там данные о прививках, с одной стороны, должны быть признаны этой страной, с другой — их циркуляция была бы ограничена релевантными органами власти. Для этого необходима разработка международных стандартов учета тестов и данных о вакцинации. «Уже возникла проблема фиктивных данных тестов на COVID-19,— рассказывает господин де Жюньяк.— Плюс к тому в рамках своих вакцинационных программ разные страны используют бумажный учет результатов и несовпадающие цифровые стандарты. Эти обстоятельства не способствуют успешному перезапуску международных перелетов, когда границы будут открыты».

При этом IATA, видя, что первое полугодие для мировой пассажирской авиации не принесет ожидаемого улучшения, пересмотрела прогноз убытков авиакомпаний на этот год.

Если в июле 2020 года речь шла о возможных потерях в $15,8 млрд, в ноябре — $38,7 млрд (см. “Ъ” от 25 ноября 2020 года), а в декабре — $48 млрд, то сейчас, следует из презентации организации, IATA рассматривает два более пессимистичных сценария. В рамках первого из них, при относительно быстром снятии ограничений на международные путешествия и окончании вакцинации уязвимых слоев населения, которые приведут к быстрому восстановлению пассажиропотока в летние месяцы, потери отрасли составят $75 млрд. При менее оперативном открытии границ они окажутся гораздо выше — $95 млрд.

Наталья Скорлыгина