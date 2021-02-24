Авиаотрасль движется к признанию прививок

IATA уже в конце марта планирует запуск программы международных паспортов путешественника, предполагающей взаимное признание разными странами результатов тестов на COVID-19 и данных о вакцинации. Это позволит простимулировать восстановление авиационного пассажиропотока. При этом организация признает, что ожидаемого оживления в сфере авиатранспорта в первом полугодии не произойдет, а потому ухудшает прогноз убытков отрасли по итогам года: в зависимости от скорости вакцинации и открытия границ они составят от $75 млрд до $95 млрд.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила, что запустит систему цифровых паспортов путешественника с данными о вакцинации в конце марта, сообщило агентство Reuters. Как заявил на пресс-конференции в среду глава IATA Александр де Жюньяк, за последние недели выросло количество авиакомпаний, присоединившихся к этому проекту. IATA уточняет, что в числе авиакомпаний, как подтвердивших, так и обозначивших свое участие в проекте,— Air New Zealand, Copa Airlines, Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways, Malaysia Airlines, RwandAir и Singapore Airlines.
Зафиксированные там данные о прививках, с одной стороны, должны быть признаны этой страной, с другой — их циркуляция была бы ограничена релевантными органами власти. Для этого необходима разработка международных стандартов учета тестов и данных о вакцинации. «Уже возникла проблема фиктивных данных тестов на COVID-19,— рассказывает господин де Жюньяк.— Плюс к тому в рамках своих вакцинационных программ разные страны используют бумажный учет результатов и несовпадающие цифровые стандарты. Эти обстоятельства не способствуют успешному перезапуску международных перелетов, когда границы будут открыты».
Если в июле 2020 года речь шла о возможных потерях в $15,8 млрд, в ноябре — $38,7 млрд (см. “Ъ” от 25 ноября 2020 года), а в декабре — $48 млрд, то сейчас, следует из презентации организации, IATA рассматривает два более пессимистичных сценария. В рамках первого из них, при относительно быстром снятии ограничений на международные путешествия и окончании вакцинации уязвимых слоев населения, которые приведут к быстрому восстановлению пассажиропотока в летние месяцы, потери отрасли составят $75 млрд. При менее оперативном открытии границ они окажутся гораздо выше — $95 млрд.