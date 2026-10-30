В ОАЭ закрыли пляжи из-за разлива нефти с китайского супертанкера

С начала войны США и Израиля с Ираном в Ормузском проливе и Персидском заливе пострадало около сотни танкеров. Сервис Windward зафиксировал 12 разливов нефти в регионе с июля по сентябрь. В последнее время подобные атаки со стороны Ирана участились. Белый дом, в свою очередь, обещает нанести новые удары по Ирану после выборов в Конгресс США.