В ОАЭ закрыли пляжи из-за разлива нефти с китайского супертанкера
В трех эмиратах ОАЭ закрыты пляжи из-за разлива нефти в Ормузском проливе, сообщает Financial Times. Эксперты FT утверждают, что разлив нефти связан с ударом иранцев по китайскому супертанкеру Gem No. 2. Его атаковали и повредили две недели назад недалеко от берегов Шарджи.
Закрыты пляжи в эмиратах Умм-эль-Кайвайн, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Как пишет газета, закрытия пляжей происходят в условиях, когда ОАЭ «стремятся создать ощущение, что все идет, как обычно, и привлечь туристов обратно в Дубай — самое популярное направление на Ближнем Востоке». Сам Дубай не затронут разливами, однако Шарджа, где пляжи закрыты, граничит с ним.
С начала войны США и Израиля с Ираном в Ормузском проливе и Персидском заливе пострадало около сотни танкеров. Сервис Windward зафиксировал 12 разливов нефти в регионе с июля по сентябрь. В последнее время подобные атаки со стороны Ирана участились. Белый дом, в свою очередь, обещает нанести новые удары по Ирану после выборов в Конгресс США.