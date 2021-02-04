Коронавирус подкосил «Аэрофлот»

«Аэрофлот» получил 96,5 млрд руб. убытка по итогам 2020 года по РСБУ. Это первый отрицательный результат перевозчика с 2015 года, когда в его расходы были включены перевозки пассажиров обанкротившейся «Трансаэро». На итогах «Аэрофлота» сказалась практически полная остановка авиасообщения на международных направлениях во втором и третьем кварталах и введение ограничений на перемещения граждан внутри России. В то же время привлечение 80 млрд руб. в виде допэмиссии, меры господдержки и принятые меры по оптимизации затрат позволили авиакомпании частично сдержать негативное влияние кризиса.

Чистый убыток «Аэрофлота» по итогам четвертого квартала вырос почти в 16 раз и составил около 31 млрд руб., следует из отчета по РСБУ компании.

По итогам всего прошлого года перевозчик получил 96,5 млрд руб. убытка против 5,3 млрд руб. прибыли годом ранее.

«Аэрофлот» в последний раз получал убыток по РСБУ в 2015 году, когда вынужден был потратить средства на развоз пассажиров прекратившей полеты «Трансаэро».

Выручка «Аэрофлота» в октябре—декабре упала на 59,2%, до 52,8 млрд руб., за весь год — на 58,4%, до 229,8 млрд руб. При этом себестоимость продаж в четвертом квартале сократилась на 39,9%, до 78,5 млрд руб., а за 12 месяцев — на 38,9%, до 331,7 млрд руб.

«После катастрофического сокращения объема авиаперевозок в марте и апреле 2020 года сформировался тренд на сокращение темпа снижения выручки, за четвертый квартал выручка снизилась на 59,2% против снижения на 67,4% в третьем квартале и 85% во втором квартале 2020 года,— поясняется в отчете.— Поддержку выручке в этом периоде оказало продолжение восстановления полетной программы в международном сегменте за счет роста частотности и возобновления полетов по ряду направлений, а также активный рост выручки от сегмента грузовых перевозок (рост на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года)».

На фоне пандемии пассажиропоток «Аэрофлота» в 2020 году рухнул на 61%, до 14,6 млн человек. Это само по себе привело к снижению части расходов. Например, значительно снизились расходы:

от операций по соглашениям код-шеринга — на 43%, до 58,2 млрд руб.,

на авиационное топливо — на 63,8%, до 46,6 млрд руб.,

на наземное обслуживание в аэропортах — на 53,1%, до 16,5 млрд руб.,

на питание пассажиров на борту — на 64,8%, до 7,4 млрд руб.

В четвертом квартале «Аэрофлот» привлек 80 млрд руб. в ходе дополнительной эмиссии акций, большую часть которой выкупило государство. Кроме того, в 2020 году перевозчик получил субсидии из федерального бюджета, а также финансовую помощь от иностранных государств. В частности, 6,1 млрд руб. были получены за потерянных вследствие пандемии пассажиров в рамках постановления правительства №661 и еще 283 млн руб.— за вывоз российских граждан из-за границы.

За перевозки пассажиров по спецтарифам авиакомпания получила около 4 млрд руб., в том числе 1,3 млрд — в рамках исполнения постановления №215 (субсидии на рейсы из Центральной России на Дальний Восток, в Калининград и Крым). Финансовая помощь от властей иностранных государств, в частности Китая, составила 560,5 млн руб., Германии — 46,4 млн руб., Австрии — 27,6 млн руб.

Компания резко нарастила долговую нагрузку.

Долгосрочные обязательства выросли более чем в 8 раз, до 79 млрд руб., основную их часть составили привлеченные в 2020 году банковские кредиты (52,3 млрд руб.). Краткосрочные обязательства выросли на 17,5%, до 140,8 млрд руб.

При этом у перевозчика появился новый вид обязательств перед пассажирами — на 16,6 млрд руб.— по ваучерам за отмененные из-за пандемии рейсы.

Евгения Коляда