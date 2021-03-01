«Магистраль» утекла в Санкт-Петербурге

“Ъ” стало известно про еще одно уголовное дело о «пробиве» данных авиапассажиров, летевших из Томска в Москву одним рейсом вместе с политиком Алексеем Навальным в день его отравления. По данным “Ъ”, дело возбудило ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, оно сопровождается ФСБ, и в нем уже есть подозреваемый — майор полиции, который якобы продал информацию из служебной базы данных «Розыск-Магистраль». В СК его действия оценили как превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Именно это дело, предположительно, стало причиной субботнего задержания и многочасового допроса без адвоката журналистки издания «База» Мяйле Мачюлите.

По данным “Ъ”, рапорт о несанкционированном получении информации из «Магистрали» был подан сотрудниками УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу в январе 2021 года. Проверка показала, что в базу данных по авиаперелетам 8 и 9 сентября 2020 года заходил майор полиции Петербурга (ФИО есть у редакции). Там он якобы искал информацию о рейсах из Томска в Домодедово 20 и 21 августа 2020 года, затем выбрал рейс 2614 авиакомпании S7 «и получил персональные данные», которые «передал некоему лицу». Позже ГСУ СКР по СПб возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Напомним, что 20 августа 2020 года рейсом 2614 летел оппозиционный политик Алексей Навальный. В пути ему стало плохо; экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Политик был госпитализирован в токсикологическую больницу, позже его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что господин Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», с этими выводами согласилась ОЗХО. Российские власти отрицают сам факт отравления ядом; уголовное дело о покушении на жизнь Алексея Навального до сих пор не заведено.

14 декабря 2020 года было обнародовано совместное расследование Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр так называемых иноагентов) Алексея Навального, портала Bellingcat и издания The Insider при участии CNN и Der Spiegel. Авторы утверждают, что к попытке отравления могли быть причастны восемь специалистов с медицинским и химическим образованием, действовавших при поддержке Института криминалистики ФСБ. По данным расследователей, члены этой группы, чередуясь, следовали за Алексеем Навальным последние три года в поездках по тем городам России, где оппозиционер останавливался хотя бы на одну ночь. Авторы расследования не скрывали, что сделали такие выводы на основе биллинга телефонных номеров и данных о перелетах предполагаемых отравителей, которые были получены на черном рынке. Эксперты в области утечек персональных данных подтвердили “Ъ” такую возможность.

В ФСБ заявили, что «так называемое расследование… представляет собой спланированную провокацию… осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб». Главное военное следственное управление СКР отказалось проводить проверку о причастности ФСБ к отравлению. Тем не менее силовики начали поиск тех, кто мог продать оппозиционерам данные об авиаперелетах. Так, 19 января 2020 года стало известно, что в отношении самарского полицейского возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источника РБК, речь идет об информации, упомянутой Bellingcat. Полицейский был отправлен под домашний арест; 26 февраля его продлили на три месяца.

Мяйле Мачюлите Фото: facebook.com/myayle.machyulite

Впрочем, разработка «петербургской» утечки могла привести силовиков совсем к другим расследователям. В субботу в Санкт-Петербурге была задержана журналистка издания «База» Мяйле Мачюлите. Как заявила редакция, «знакомый сотрудник полиции сообщил ей, что хочет передать важную информацию». В месте встречи ее задержали сотрудники УСБ МВД. Позже главный редактор «Базы» Никита Могутин сообщил, что журналистку «семь часов допрашивали без адвоката в ГСУ СК по Петербургу, участвовали в этом сотрудники ФСБ и ГУСБ МВД». По данным “Ъ”, речь идет как раз об уголовном деле об утечке данных о рейсе 2614. Госпожа Мачюлите сообщила “Ъ”, что в ходе допроса она дала подписку о неразглашении и может сообщить лишь, что находится в статусе свидетеля по некоему уголовному делу. Господин Могутин в беседе с “Ъ” не подтвердил и не опроверг, что его сотрудницу допрашивали об утечках из «Магистрали». Он не стал отвечать на вопрос, приобретала ли «База» информацию о рейсе 2614. Вчера “Ъ” не удалось получить комментарий СКР.

Напомним, 17 января 2021 года господин Навальный был задержан в аэропорту после возвращения из Германии: столичное управление ФСИН посчитало, что он нарушил требования условного наказания по «делу "Ив Роше"». 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил оппозиционера в колонию общего режима на 2,5 года. Вчера стало известно, что Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области.

Иван Тяжлов