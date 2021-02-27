Baza сообщила о задержании своей журналистки в Петербурге

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге полицейские задержали сотрудницу Telegram-канала Baza Мяйле Мачюлите. Руководство канала рассказало, что причины задержания журналистки им неизвестны, адвоката к ней допускать следователь отказывается.

По данным Baza, журналистка приехала в Петербург с братом на выходные. Незадолго до этого с ней связался некий знакомый ей полицейский, предложивший передать ей «важную информацию». Он предложил ей встретиться на Московском вокзале. Во время встречи девушку, по словам ее брата, задержали сотрудники УСБ МВД.

Позднее Baza дозвонилась до своей журналистки, по телефону ответил следователь, представившийся Геннадием. Он заявил, что

Мяйле Мачюлите находится на следственных действиях в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу. На требование предоставить ей адвоката «было отвечено отказом». Как пишет Baza, «Геннадий выразил глумливое удивление тому, что этот отказ нарушает ее права и закон в принципе».

Официально санкт-петербургские МВД и СКР пока не подтверждали задержание сотрудницы Baza.