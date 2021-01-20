Перелетные лица утекали из Самары

В отношении полицейского из Самары Кирилла Чупрова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Его проверят на причастность к утечке информации из базы данных «Розыск-Магистраль», которая могла использоваться в расследовании об отравлении Алексея Навального. Решением суда офицер помещен под домашний арест.

Самарский районный суд поместил старшего лейтенанта шестого отдела полиции Самары Кирилла Чупрова под домашний арест. Мера пресечения в отношении него действует до 28 февраля текущего года. Об этом “Ъ” сообщили во вторник в пресс-службе суда. «Дело возбуждено по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Суд проходил в закрытом режиме»,— говорится в сообщении. Если вина полицейского будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на госслужбе в течение трех лет.

По данным “Ъ”, полицейский для команды Алексея Навального пробивал через систему «Розыск-Магистраль» информацию о перелете лиц, о которых идет речь в расследовании отравления оппозиционера.

Данная система содержит информацию обо всех поездках рейсовыми видами транспорта. Также, по сведениям “Ъ”, силовик получал за выдачу данных сведений о каждом человеке вознаграждение в размере 300 руб. Кроме того, есть основания полагать, что это был не единичный случай и полицейский «сливал» различного рода информацию, касающуюся баз правоохранительных органов, в «Даркнет» (темный интернет).

Уголовное дело в отношении Кирилла Чупрова возбудило СУ СКР по Самарской области 29 декабря 2020 года. Сами следователи ситуацию не комментируют.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников назначил служебную проверку по факту действий подчиненного. «Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что базы данных МВД РФ, используемые в служебных целях, с высокой долей вероятности имеют ограниченный доступ.

«Естественным образом каждое обращение к информационному носителю должно иметь свою регистрацию по месту обращения и пользователю, который осуществляет в нее вход. Таким образом, установить потенциальных фигурантов дела об утечке информации не должно составлять труда, поскольку при входе в систему они в любом случае проходят процедуру аутентификации»,— говорит он. Кроме того, по словам эксперта, фигуранта спросят о причинах его обращения к информационной базе по конкретному лицу, проверят его контакты с иными лицами и т. д.

По мнению Дмитрия Горбунова, сам состав, вменяемый в вину сотруднику полиции (злоупотребление должностными полномочиями), носит формальный характер, и наступление последствий при данной квалификации в качестве обязательного признака преступного деяния не предусмотрено.

«С высокой долей вероятности сотрудника полиции могут признать виновным в инкриминируемом преступлении. Статистика по должностным преступлениям не в его пользу»,— отмечает эксперт.

14 декабря Bellingcat совместно с The Insider и CNN при участии Der Spiegel и самого Алексея Навального выпустили расследование, в котором говорилось о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению Алексея Навального. 17 января политик вернулся в Россию после лечения в Германии, его задержали в аэропорту. 18 января суд отправил Алексея Навального под стражу до 15 февраля из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Политик доставлен в СИЗО «Матросская Тишина».

Евгений Чернов, Самара