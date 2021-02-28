Что известно о колонии, куда доставлен Алексей Навальный

28 февраля представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказал, что Алексея Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Ранее СМИ сообщали, что речь идет о колонии общего режима №2 в городе Покров. Что известно об этом учреждении — в материале “Ъ”.

Свою историю ИК-2 УФСИН России по Владимирской области ведет от созданного в 1974 году лечебно-трудового профилактория. В 1994 году началась реорганизация этого профилактория в мужскую исправительно-трудовую колонию (ИТК) общего режима для впервые осужденных в места лишения свободы. Первый осужденный поступил сюда 19 августа 1996 года.

Лимит наполнения ИК-2 — 794 места. В учреждении действует десять отрядов обычных условий, один отряд облегченных условий и один строгих условий содержания. В колонии работает учебно-консультационный пункт, осужденные могут получать профессиональное образование на платной основе по специальностям «станочник деревообработки», «станочник металлообработки», «оператор швейного оборудования». Заключенные работают на производстве деревянной мебели, например парт для детских садов и школ.

В ИК-2 действует православный храм в честь великомученников и исповедников российских, молитвенная комната для мусульман. В колонии также имеются клуб, библиотека, спортивные площадки, комнаты воспитательной работы, газовая котельная, организовано производство хлебобулочных изделий. В марте 2018 года на территории открыт комплекс для свиданий с родственниками (34 комнаты). Отдельно расположены помещения для краткосрочных свиданий с девятью кабинками.

В ИК-2 отбывали наказание активист Константин Котов, осужденный по «дадинской» статье («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга»), националист Дмитрий Демушкин по делу об экстремизме. Здесь же некоторое время содержался бывший топ-менеджер ЮКОСа Владимир Переверзин, осужденный за присвоение и легализацию крупных денежных сумм. Все они рассказывали о строгих условиях содержания в ИК-2.

СМИ также сообщали о различных инцидентах в стенах колонии. Так, в 2011 году 16 осужденных, находившихся в штрафном изоляторе колонии, в знак протеста отказались от пищи. Они жаловались на условия содержания и холод в камерах (14 градусов тепла). Сообщалось, что после прокурорской проверки температура в камерах поднялась до 18 градусов.

В том же году охранник колонии был задержан за попытку передать наркотики осужденным, а в 2015 году еще одного сотрудника ИК-2 задержали с гашишем.

В 2015 году прокурорская проверка выявила множество нарушений в колонии: в учреждении не хватало мебели, стеллажей для хранения личных вещей и сушки одежды, столов и вешалок, отсутствовало требуемое количество баков для питьевой воды. Только 13% от общего числа осужденных привлекались к труду.

В 2019 году бывший заключенный колонии был осужден за то, что призывал сокамерников к терроризму.