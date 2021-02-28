Главные новости за выходные 27–28 февраля

Оппозиционера Алексея Навального доставили из СИЗО «Матросская Тишина» в Москве в исправительную колонию во Владимирской области. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Алексей Мельников не уточнил, в какую именно колонию отправлен политик. В подчинении УФСИН по Владимирской области две колонии общего режима: №2 в городе Покрове и №5 во Владимире. СМИ сообщают, что Навального отправили в Покров.

На Большом Москворецком мосту состоялась акция памяти политика Бориса Немцова, посвященная шестой годовщине его убийства. Из-за коронавирусных ограничений его родственники и соратники решили провести «мемориальную акцию» с возложением цветов, а марш памяти запланировали на осень. В акции участвовали десятки тысяч человек, полиция в происходящее не вмешивалась. Подробнее

Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Увольнения господина Гаспаряна добивался премьер-министр Армении Никол Пашинян, из-за того что Генштаб требовал отставки правительства. Господин Пашинян призвал соотечественников на митинг на площади Республики в Ереване. Очередной митинг премьера запланирован на 1 марта. О ситуации

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования проходят в немецком Оберстдорфе. Это первый чемпионский титул в карьере Большунова. Подробнее

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата России по футболу. Лидер премьер-лиги «Зенит» не сумел одолеть дома «Ростов» (2:2). ЦСКА упустил возможность сократить отставание от петербуржцев, проиграв «Локомотиву» (0:2). С тем же счетом «Спартак» в Москве проиграл «Рубину». О матчах субботы