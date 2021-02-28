В армянский кризис вмешалась магия чисел

Одна из самых трагических дат в новейшей истории Армении — 1 марта 2008 года, когда на антиправительственном митинге погибли десять человек,— получила новое звучание. Ровно через 13 лет после нее в Ереване должны пройти два шествия — сторонников и противников власти. Лидеры лагерей практически те же: нынешний премьер Никол Пашинян, отсидевший по итогам событий 2008 года в тюрьме, и экс-президент Роберт Кочарян, ответственный за силовой разгон митинга.

Политический кризис в Армении привел к символическому моменту, который вызывает у всех участников процесса неприятные ассоциации. Во время правления Никола Пашиняна одним из самых обсуждаемых и по-разному оцениваемых исторических событий стал митинг 1 марта 2008 года. Тогда сторонники первого президента страны Левона Тер-Петросяна не признали итоги выборов, на которых победил Серж Саргсян, преемник уходящего главы государства Роберта Кочаряна. Впоследствии президентство Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна некоторые эксперты объединят в один период — господство «карабахского клана». Оба президента родились в этом регионе и были активными участниками Первой карабахской войны 1992–1994 годов.

Разгон митинга в марте 2008 года стал самым жестоким уличным столкновением в истории независимой Армении: десять человек погибли, десятки были ранены.

Молодой оппозиционер Никол Пашинян в тот день был на стороне оппозиции и лично пострадал от действий властей. Он был объявлен в розыск, около года находился в бегах и сдался правоохранительным органам только летом 2009 года. Суд назначил ему семь лет тюрьмы за организацию массовых беспорядков, но в мае 2011 года будущий премьер и его соратники были амнистированы в честь 20-летия независимости Армении.

Став премьером, Никол Пашинян тут же принялся преследовать тех, кто отдавал приказы в 2008 году. Под удар попали экс-президенты Роберт Кочарян, Серж Саргсян и тогдашний генсек Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров, однако сейчас все они на свободе и активно выступают за отставку премьера, на которого возлагают вину за поражение во Второй карабахской войне. В основе обвинений против них лежало применение для разгона митингов военных, и эта еще одна параллель с сегодняшними событиями, когда именно Генштаб стал наиболее заметной силой, призывающей к смене власти.

И вот 1 марта 2021 года оба политических лагеря собираются вывести своих сторонников на улицу.

«В понедельник, 1 марта, в 18:30 (17:30 по московскому времени.— “Ъ”) приглашаю всех на площадь Республики, где проведем митинг и шествие»,— написал на своей странице в Facebook премьер Никол Пашинян. «Я хочу поговорить о том, что будет обсуждаться на митинге. Прежде всего, день символический — 1 марта. И завтрашним митингом мы должны подтвердить готовность нашего народа поддерживать демократический и конституционный строй, а также власть народа»,— пояснил он смысл мероприятия.

Как и 13 лет назад, Никол Пашинян противостоит Роберту Кочаряну Фото: Reuters

Митинг оппозиции пройдет раньше — он начнется в 16:00 на проспекте Баграмяна, движение по которому еще с 25 февраля перекрыто. Правда, учитывая близость этих локаций, оппоненты все равно могут встретиться и устроить потасовку.

«Я полагаю, что в этот день мы услышим заявления силовых ведомств о поддержке армии»,— рассказал о планах на понедельник лидер армянской оппозиции Вазген Манукян.





Свой митинг противники премьера Пашиняна намерены завершить маршем под музыку. Так они хотят отпраздновать решение президента страны Армена Саркисяна не подписывать ходатайство об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, который призвал к отставке правительства. Никол Пашинян уже назвал решение президента «непонятным и безосновательным».

Кирилл Кривошеев