Дроны налетели на экспертизу

В 2025 году краевые структуры, отвечающие за развитие казачества, попали в поле зрения правоохранительных органов. Заместитель главы Краснодарского края Александр Власов, одновременно занимавший должность атамана Кубанского казачьего войска, был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении помощи для бойцов СВО. В начале октября этого года суд приговорил бывшего атамана к 14 годам лишения свободы. Во время расследования дела в отношении вице-губернатора Власова также было проверено исполнение контракта с индивидуальным предпринимателем Любименко.