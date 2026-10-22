Дроны налетели на экспертизу
Руководителя «Белой стрелы» обвиняют в хищении средств при изготовлении БПЛА
В Краснодаре завершено расследование дела руководителя общественной организации «Белая стрела» предпринимателя Романа Любименко. Он обвиняется в хищении 91 млн руб. бюджетных средств, выделенных на производство 1,1 тыс. беспилотников для вооруженных сил. Проведенная в рамках предварительного следствия экспертиза показала, что летательные аппараты не соответствуют стандартам качества. Роман Любименко вину не признает.
Глава краснодарской общественной организации «Белая стрела» Роман Любименко, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, в ближайшее время начнет знакомиться с материалами дела. Предварительное следствие завершено, сообщил собеседник “Ъ” в правоохранительных органах. Господин Любименко был задержан 5 мая этого года и сейчас находится под стражей.
Обвиняемый известен в Краснодарском крае как гражданский активист, приближенный к администрации края, и как организатор соревнований по драгрейсингу и дрифту.
После начала СВО Роман Любименко открыл в Краснодаре курсы операторов беспилотников «Белая стрела» и организовал небольшое производство по сборке боевых БПЛА.
После этого он как индивидуальный предприниматель получил два контракта на производство дронов общим количеством 1,1 тыс. штук, которые должны были направляться подразделениям российской армии в виде помощи от региона. Контракты общей стоимостью 91 млн руб. были заключены без конкурса, финансирование выделялось из краевого резервного фонда, распорядителем средств являлся краевой департамент по делам казачества и военным вопросам.
В 2025 году краевые структуры, отвечающие за развитие казачества, попали в поле зрения правоохранительных органов. Заместитель главы Краснодарского края Александр Власов, одновременно занимавший должность атамана Кубанского казачьего войска, был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении помощи для бойцов СВО. В начале октября этого года суд приговорил бывшего атамана к 14 годам лишения свободы. Во время расследования дела в отношении вице-губернатора Власова также было проверено исполнение контракта с индивидуальным предпринимателем Любименко.
Как установило следствие, часть произведенных дронов все-таки были доставлены в зону СВО, еще какое-то количество летательных аппаратов осталось на складе. Проведенная в ходе следствия экспертиза дала заключение, что БПЛА не соответствуют требованиям технических регламентов.
В итоге следствие пришло к выводу, что весь объем финансирования по контракту на производство БПЛА был потрачен Романом Любименко незаконно. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело.
Адвокат Ян Митюрев ранее сообщал “Ъ”, что Роман Любименко не признает себя виновным. «Защита располагает большим количеством отзывов от командиров воинских частей, которые высоко оценили отправленные на передовую дроны»,— отметил защитник. Что касается претензии к отсутствию у аппаратов сертификатов, то Ян Митюрев расценивает это как избыточное давление на бизнес.