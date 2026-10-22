В Румынии ученик 9-го класса напал на сверстников с мачете

Инцидент произошел в Технологическом лицее имени Арманда Кэлинеску, который находится в центре Питешти. По данным издания, во время перемены 15-летний подросток ворвался в туалет, где находились двое его сверстников. В результате нападения один из них был госпитализирован с ранением предплечья, а другой получил ссадины на левой руке.