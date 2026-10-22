В Румынии ученик 9-го класса напал на сверстников с мачете
В румынском городе Питешти ученик 9-го класса напал с мачете на двух одноклассников. Причиной этого могла стать травля с их стороны, сообщает ePitesti со ссылкой на директора учреждения.
Инцидент произошел в Технологическом лицее имени Арманда Кэлинеску, который находится в центре Питешти. По данным издания, во время перемены 15-летний подросток ворвался в туалет, где находились двое его сверстников. В результате нападения один из них был госпитализирован с ранением предплечья, а другой получил ссадины на левой руке.
О ситуации сообщили ученики старших классов. Чтобы разнять подростков, потребовались три учителя, сообщила директор лицея. Она отметила, что нападавший перевелся в школу лишь месяц назад. Все это время над ним регулярно подшучивали одноклассники: «до какого уровня дошли эти шутки, мы точно не знаем», — заявила директор.
Несовершеннолетний был задержан, обстоятельства произошедшего расследуются. Подростка направят на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщает Digi24 со ссылкой на полицию.
Это уже второй случай вооруженного нападения в румынской школе за неделю. По данным Reuters, 19 октября в городе Бистрица учащийся 7-го класса напал с ножом на учительницу и другого ученика. О своих планах подросток объявил в социальных сетях за несколько минут до преступления.