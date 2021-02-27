ЦСКА нарвался на «Локомотив»

В субботу состоялись четыре матча 20-го тура чемпионата России по футболу. Лидер премьер-лиги «Зенит» не сумел одолеть дома «Ростов», несмотря на достаточно раннее удаление в составе гостей, и добился только ничьей — 2:2. Но и ЦСКА упустил возможность сократить отставание от петербуржцев, проиграв «Локомотиву» — 0:2. У «Зенита» стало 42 очка, а у армейцев осталось 37. «Сочи» набрал 36, разгромив на родном стадионе «Арсенал» со счетом 4:0.

Помимо центрального матча 20-го тура между «Локомотивом» и ЦСКА, в субботу особый интерес представляла встреча с участием лидера чемпионата России «Зенита», который принимал располагавшийся на пятом месте «Ростов». Проиграв недавно в 1/8 финала Кубка России «Арсеналу», петербуржцы дали основания усомниться в своей готовности к рестарту сезона. Впрочем, тогда у них отсутствовали пять из восьми положенных по лимиту легионеров, что негативно отразилось на качестве игры, а сейчас в состав вернулись Дуглас Сантос, Вильмар Барриос и Сердар Азмун, каждого из которых можно назвать системообразующим членом команды. С ними «Зенит» смотрелся, безусловно, солиднее и доминировал над «Ростовом».

В обилие голевых моментов это доминирование, правда, не вылилось, хотя Азмун в первом тайме пару раз навел шороху в штрафной площади гостей. Ростовчане поначалу адаптировались к потере своего плеймейкера Романа Еременко, который после кубкового матча с «Ахматом» неожиданно расторг контракт с клубом по личным причинам. Не будем забывать, что они вынуждены обходиться еще без двух важных игроков середины поля — травмированных Кенто Хасимото и Павла Мамаева. Еременко главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заменил на Георгия Махатадзе, приобретенного у «Локомотива».

Креатива желто-синим, конечно, не хватало, хотя они старались навязывать хозяевам свой футбол.

Махатадзе вывел на ударную позицию другого новичка Али Соу, и тот мог открыть счет, если бы не вратарь Михаил Кержаков. А перед самым перерывом нападающий сборной Гамбии все же сделал это, оказавшись в нужное время в нужном месте после скидки Алексея Козлова и подставив грудь. Кержаков и стоявший рядом Дуглас Сантос были не готовы к такому нестандартному удару и помешали друг другу. Мяч еле-еле пересек линию ворот, но Соу на всякий случай произвел контрольное добивание.

На второй тайм получивший гол в раздевалку «Зенит» вышел очень злым и всей массой навалился на соперника. Азмун после паса Артема Дзюбы бил с близкого расстояния головой, но длиннорукий Сергей Песьяков совершил телескопический сэйв. Вскоре иранец, убегая один на один с вратарем, вынудил нарушить правила Максима Осипенко, что арбитр логично трактовал как фол последней надежды и предъявил защитнику красную карточку. В большинстве петербуржцы уже практически не покидали чужую половину поля. У ворот Песьякова стало совсем жарко. Он снова спас свою команду, парировав ногой удар Дзюбы, который находился в идеальной ситуации.

Карпин попытался сбить атакующий порыв «Зенита» тройной заменой, и ему это вроде бы удалось. Но на 73-й минуте с ростовчанами произошел несчастный случай, и защитник Николай Поярков в борьбе с Азмуном переправил мяч в собственные ворота. Потом стопроцентный момент имел Далер Кузяев, и Песьякову пришлось опять выручать партнеров. Однако на 78-й минуте полузащитник хозяев пробил уже гораздо лучше, и голкипер «Ростова» не сумел вытащить мяч, пущенный верхом. Когда казалось, что сине-бело-голубые возьмут три очка, гости организовали позиционную атаку и на 89-й минуте сравняли счет. Соу удачно подставился под удар Хорена Байрамяна и оформил дубль. Таким образом, лидер недосчитался двух очков и дал шанс ЦСКА приблизиться к себе.

Между тем армейцы перед дерби с «Локомотивом» остались без вратарей. По информации Metaratings, Игорь Акинфеев и второй номер Владислав Тороп заразились коронавирусом, поэтому ЦСКА срочно отозвал из аренды Илью Помазуна, который в нынешнем сезоне защищал ворота «Урала». Кроме того, ковид был обнаружен у центрального защитника Игоря Дивеева. Хотя и «Локомотив» испытывал кадровые трудности в связи с отсутствием Антона Миранчука, Владислава Игнатьева, Зе Луиша и Федора Смолова. Только-только встал в строй опорный полузащитник Дмитрий Баринов, впервые после длительного перерыва, связанного с травмой, попавший в заявку и даже в концовочке вышедший на замену.

«Локомотив», по отзывам очевидцев, плодотворно поработал на сборах под руководством Марко Николича и особенно впечатлил разгромной победой над «Краснодаром» (4:0).

Матч с ЦСКА подтвердил, что железнодорожники действительно неплохо подготовились.

Уже на шестой минуте они легко разобрались с обороной армейцев. Виталий Лисакович ушел от Хёрдура Магнуссона, убрал Виктора Васина и пробил Илью Помазуна. А сами хозяева защищались практически безошибочно. За весь первый тайм у красно-синих разве что Саломон Рондон отметился одним опасным ударом, с которым справился Маринато Гильерме. «Локомотив» регулярно проводил контратаки, и на 41-й минуте одна из них привела ко второму голу. Франсуа Камано длинной передачей перевел мяч справа налево, где у ЦСКА образовалась дыра, чем и воспользовался Гжегож Крыховяк, мощно зарядивший в верхний угол. В концовке тайма еще один момент был у Рондона, но на этот раз венесуэльский форвард не смог толком ударить.

0:2 по итогам первых 45 минут заставили главного тренера армейцев Виктора Гончаренко вносить коррективы. На поле появились Чидера Эджуке и Константин Кучаев. Гости сразу взвинтили темп и устроили штурм ворот Гильерме. Рондон продемонстрировал умение играть головой и послал мяч рядом со штангой. Затем ЦСКА и вовсе создал супермомент, когда Гильерме один за другим отразил удары Васина и Кучаева. «Локомотив» слишком откровенно действовал на удержание счета и почти не предпринимал вылазок в штрафную Помазуна. Гончаренко усилил атаку Федором Чаловым, убрав Рондона, и тот заработал пенальти. Правда, по поводу назначения 11-метрового возникли вопросы, так как мяч случайно угодил в руку Дмитрия Рыбчинского. Однако Никола Влашич умудрился пальнуть с «точки» на трибуну. Тем не менее, Николич так гневно возмущался решением рефери, что нарвался сперва на желтую, а следом и на красную карточку. Но и без своего наставника железнодорожники сохранили структуру игры и четко следовали выбранной тактике. В итоге матч так и завершился — 2:0 в пользу «Локомотива».

Тем временем еще один претендент на медали «Сочи» просто растоптал на своем поле «Арсенал». Провальным для гостей получился отрезок с 51-й по 58-ю минуты, когда в их ворота залетели три мяча, а закончилось все с результатом 4:0. Набрав 36 очков, черноморцы поднялись на третье место и теперь всего на один балл отстают от ЦСКА. Хотя опередить сочинцев и армейцев еще может «Спартак», который в воскресенье встречается дома с «Рубином».

Александр Ильин