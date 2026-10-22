За словом «взлом» здесь скрывается использование штатного инструмента разработчика Android. Он позволяет подключиться к телевизору по домашней сети и отключить отдельные программные компоненты. Вместо стандартного домашнего экрана можно установить другой, без рекламных блоков. Но рекламу внутри онлайн-кинотеатров такая переделка не убирает. Меняется только оболочка телевизора, видеосервисы работают как раньше.