«Меняется только оболочка»
Александр Леви — о том, как нейросеть помогает убрать рекламу с телевизора
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Владельцы умных телевизоров используют ИИ-помощника Claude Code, чтобы убрать рекламу и лишние приложения. О таких экспериментах пишет издание TechCrunch. Пользователь Райан Дойл рассказал в соцсети, что отправил помощнику ссылку на свой телевизор и спросил: «Можешь его взломать?» Нейросеть помогла ему отключить ненужные приложения и ускорить работу меню.
Другой пользователь под именем Gathin утверждает, что с помощью Claude Code убрал 25 программных компонентов Xiaomi на телевизоре родителей и создал новый домашний экран. Свои наработки он опубликовал на GitHub.
За словом «взлом» здесь скрывается использование штатного инструмента разработчика Android. Он позволяет подключиться к телевизору по домашней сети и отключить отдельные программные компоненты. Вместо стандартного домашнего экрана можно установить другой, без рекламных блоков. Но рекламу внутри онлайн-кинотеатров такая переделка не убирает. Меняется только оболочка телевизора, видеосервисы работают как раньше.
Главное в этих историях то, как человек ставит задачу. Он описывает желаемый результат обычными словами, а агент помогает подобрать технические действия. Однако это не гарантирует успеха. TechCrunch приводит и жалобы: один пользователь заявил, что после вмешательства Claude его Android-телевизор перестал работать.
Отключение нужного системного компонента может сломать кнопку «Домой» или переключение HDMI-входов, предупреждает издание It’s FOSS. Такие инструменты подходят не всем, ведь они рассчитаны на устройства на базе Android. Телевизоры Samsung с Tizen и LG с webOS этими средствами переделать не получится.