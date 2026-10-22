В поисках переговорщика
Почему Европа пока не выбрала представителя для диалога с Москвой
Владимир Путин получил приглашение на саммит Группы двадцати. Однако поедет ли он в Майами, пока не решено, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нужно учесть все обстоятельства.
Дональд Трамп предложил Путину приехать во Флориду около недели назад. Как пишет The Atlantic, именно там глава Белого дома рассчитывает заключить мирное соглашение по Украине. Встреча лидеров стран G20 пройдет в середине декабря. Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ, что Европа намерена выбрать переговорщика для обсуждения с Россией украинского конфликта:
«На этот счет мы не слышали ни одного заявления, которое бы об этом свидетельствовало. Мы действительно видим возрастающую активность в некоторых европейских столицах в плане попыток понять, что происходит. Это позитивное скорее явление, позитивный факт. Но, конечно, до таких объективных заявлений пока еще далеко, как представляется. Пока еще есть время этой трехсторонней встречи. Пока планов конкретных президента на этот счет нет. Что касается состава группы переговорщиков, это будет решением президента, и пока оно не принято. Собственно, давайте не забывать, что это было объявлено только вчера.
Как вы понимаете, посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине, какая-либо мегафонная дипломатия здесь может только навредить. Или, тем более, публичное обсуждение встречных предложений тоже может только навредить».
По информации источников Politico, главные кандидаты на роль переговорщиков от Европы — это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб. О том, что необходимо возобновить диалог Брюсселя и Москвы, неоднократно говорили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони. Тема вновь стала актуальной после переговоров Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа накануне. В Брюсселе опасаются, что Москва и Вашингтон заключат мирную сделку, оставив союзников за скобками, говорит директор Центра европейской информации Николай Топорнин:
«Такая поговорка: „Воз и ныне там“. То есть какие-то разговоры шли, но на данный момент никаких практических шагов сделано не было. Говорить о том, что что-то происходит такое важное с точки зрения переговорной позиции Евросоюза, оснований нет. При этом мы видим, что со стороны Америки есть движение. На фоне американцев европейцы выглядят очень блекло, если сказать, что вообще никак. Да, американцы с ними консультируются, ничего не скрывают.
Но сам по себе Евросоюз в этом процессе не участвует. Надо, чтобы включились лидеры ЕС: президент Макрон, канцлер Мерц, премьер-министр Мелони, Урсула фон дер Ляйен, чтобы от них исходила инициатива.
Но пока они, как мы видим, молчат, и в основном публичные выступления сводятся опять к тому, что Евросоюз будет поддерживать Украину.
Трамп приглашает Путина во Флориду. Там состоится в декабре встреча лидеров „Двадцатки“. Он уже высказывал свое пожелание о том, чтобы именно на встрече во Флориде удалось добиться подписания мирного плана. Хотя непонятно, поедет ли Путин во Флориду — он не дал окончательного согласия. Видимо, это будет сделано после того, как произойдет встреча в Шэньчжэне. По итогам переговоров советник президента Юрий Ушаков сказал, что Россия не совсем согласна с теми предложениями, которые привез Уиткофф. Больше каких-то договоренностей нет».
Накануне Кремль признал Хельсинки и Осло новыми участниками процесса по Украине. Их эффективность российская сторона планирует оценить позднее. С другой стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Брюссель не способен на конструктивный диалог. Стубб действительно наиболее оптимальный кандидат, однако ему не хватает поддержки лидеров Евросоюза, считает политолог из Берлина Алекс Юсупов:
«Европейский переговорщик снова становится активной темой, потому что возникает ощущение, что происходит с российской стороны сигнал о том, что участие европейских стран, Финляндии и Норвегии, приемлемо. Возникает большой спектр вопросов: от размещения войск до урегулирования новых технологий наступательного типа, до международных гуманитарных механизмов. Стубб хорошая фигура во многом. Он уже длительное время посылает уверенный сигнал в том, что Европа, с одной стороны, достаточно обладает ресурсами и способностями, с другой стороны, подчеркивает, что Европе предстоит менеджмент длинных и сложных отношений с Россией. Но совершенно не очевидно, что у него должен быть переговорный мандат ЕС. Европа — это больше, чем Европейский союз. Возможен некий формат переговоров, в которых европейский политик опирается на политический мандат держав».
Тем временем Словакия первой среди стран Евросоюза возобновила работу межправительственной комиссии с Россией. Заседание пройдет в Москве 26 октября. Основной темой станет энергетика, в частности поставки нефти и газа, сообщили в словацком МИДе. Последний раз комиссия собиралась в 2022-м.