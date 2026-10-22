В поисках переговорщика

«На этот счет мы не слышали ни одного заявления, которое бы об этом свидетельствовало. Мы действительно видим возрастающую активность в некоторых европейских столицах в плане попыток понять, что происходит. Это позитивное скорее явление, позитивный факт. Но, конечно, до таких объективных заявлений пока еще далеко, как представляется. Пока еще есть время этой трехсторонней встречи. Пока планов конкретных президента на этот счет нет. Что касается состава группы переговорщиков, это будет решением президента, и пока оно не принято. Собственно, давайте не забывать, что это было объявлено только вчера.