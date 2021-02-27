Александр Большунов убежал от Норвегии

Мужской скиатлон принес сборной России первую победу на мировом первенстве по лыжным видам спорта в немецком Обертсдорфе, а ее лидеру Александру Большунову — первый чемпионский титул в карьере. Большунов добыл его, половину дистанции сражаясь в одиночку со всей норвежской командой, которой оказались не по зубам упрямство, темп и феноменальное финишное ускорение российского лыжника.

Этим триумфом Александр Большунов заполнил самый досадный пробел в своей карьере. К 24 годам он накопил замечательный послужной список. В нем уже два звания обладателя Кубка мира и стопка ценных наград. Вот только среди них до сих пор не было именно самых ценных. Потолком Большунова на топовых соревнованиях до сих пор оставалось серебро. Он трижды взял его на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году, четырежды — на предыдущем, двухлетней давности, чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Почти всегда до золота мешали добраться норвежцы — тоже сильные и, главное, слишком классно работающие командой. А такая работа часто ведь компенсирует индивидуальные слабости.

В этом смысле оберстдорфская победа Александра Большунова была идеальным реваншем, идеальной местью за все предыдущие неудачи.

Почти сразу после «классической» половины 30-километрового скиатлона он оказался фактически один против всей норвежской сборной, против пяти ее замечательных лыжников: Симена Крюгера, Ханса Кристера Холунна, Йоханнеса Клэбо, Эмиля Иверсена и Шюра Рёте (к шестерке примкнул британец Эндрю Масгрэйв, но довольно скоро сдал — темп был чересчур велик). Большунов практически все время шел во главе группы, диктовал ритм, но соперники тянулись за ним, словно привязанные прочной нитью. Казалось, отделаться от них россиянину было невозможно, и грандиозная команда опять возьмет верх над грандиозным талантом.

Но теперь Александр Большунов обстоятельства одолел. Его рывки, в конце концов, заставили сдаться действующего чемпиона мира в скиатлоне Рёте, фантастического спринтера Клэбо и Иверсена. Биться с Большуновым на последних сотнях метров остались олимпийский чемпион в этом жанре Крюгер и терпеливый Холунн. Они даже предприняли попытку атаки, но россиянин ее отразил.

А потом он атаковал сам. Это был заключительный подъем перед финишной прямой. Короткий подъем. Тот, на котором в четверг от Большунова в финале спринта убежала норвежская тройка во главе с Клэбо. Но на сей раз это он не оставил оппонентам никаких шансов. Рывок Александра Большунова был эффектным, убийственным для, похоже, совершенно не ожидавших его Холунна с Крюгером. К финишу россиянин ехал с громадным запасом.

Алексей Доспехов