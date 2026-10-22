Европа признала отставание от США и Китая в доведении разработок до рынка
Европа отстает от конкурентов в том, что касается превращения научных разработок в продукты и технологии, выходящие на рынок. Об этом говорится в докладе Европейского патентного ведомства (EPO).
В качестве примера в докладе приведен Китай, где, по оценке EPO, коммерциализация научных разработок идет быстро и эффективно. «Передача технологий — это вопрос конкурентоспособности»,— заявил глава EPO Антониу Кампинуш. По его мнению, Европа находится на переднем крае многих научных исследований, однако с переходом от научных открытий к патентам и выходу на рынок дела обстоят не так хорошо. «Чтобы прорывные решения способствовали созданию рабочих мест, росту и стратегической автономии, они должны пройти путь от лаборатории до рынка»,— отметил господин Кампинуш.
Из доклада также следует, что многие патенты, полученные европейскими университетами и исследовательскими центрами, скоро истекут. В ближайшие десять лет это произойдет с 40,7% европейских академических патентов — против 26,3% в случае США. При этом авторы отмечают рост числа академических патентов, получаемых в Европе, примерно с 3,2 тыс. в 2006 году до 8 тыс. в 2025-м.