Иран угрожает соседям войной на суше

Если раньше военная доктрина Ирана «носила исключительно оборонительный характер», то теперь он готов действовать на опережение, заявил Хоссейн Мохеби. «Мы говорили, что, если какая-либо страна нападет на нас, мы ответим,— напомнил 21 октября представитель КСИР.— Теперь мы заявляем: если какая-либо страна нападет на нас, мы не только ответим, но и начнем (сухопутное.— “Ъ”) вторжение. Наша доктрина будет носить асимметричный характер. Мы будем атаковать противника таким образом, чтобы он почувствовал всю интенсивность нашего ответа». У Тегерана, добавил господин Мохеби, есть для этого все возможности: он готов представить новый вид оружия под названием «отец всех бомб» и показать высокое качество оружия из восстановленных ракетных арсеналов.