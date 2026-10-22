Иран угрожает соседям войной на суше
Тегеран предостерег союзников США от участия в новом конфликте
Иран пригрозил сухопутным наступлением тем соседям по Ближнему Востоку, которые поддержат новые американские операции против него. Как подчеркнул официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Мохеби, Иран переходит от оборонительной к наступательной доктрине и готов действовать на опережение. Заявление КСИР прозвучало на фоне сообщений о подготовке Соединенных Штатов и Израиля к новым ударам по Ирану. План этой военной кампании, как утверждают американские официальные лица, уже полностью завершен.
Если раньше военная доктрина Ирана «носила исключительно оборонительный характер», то теперь он готов действовать на опережение, заявил Хоссейн Мохеби. «Мы говорили, что, если какая-либо страна нападет на нас, мы ответим,— напомнил 21 октября представитель КСИР.— Теперь мы заявляем: если какая-либо страна нападет на нас, мы не только ответим, но и начнем (сухопутное.— “Ъ”) вторжение. Наша доктрина будет носить асимметричный характер. Мы будем атаковать противника таким образом, чтобы он почувствовал всю интенсивность нашего ответа». У Тегерана, добавил господин Мохеби, есть для этого все возможности: он готов представить новый вид оружия под названием «отец всех бомб» и показать высокое качество оружия из восстановленных ракетных арсеналов.
О том, что Иран перешел к наступательной доктрине в рамках конфликта с США, еще 22 августа официально проинформировала пресс-служба его вооруженных сил, подчеркнув, что новые войны требуют новых подходов. За последующие месяцы Тегеран еще не пытался атаковать кого-либо по суше. Единственным исключением стал эпизод, произошедший в мае, до принятия новой доктрины. Тогда власти Кувейта сообщили о попытке вооруженной группы, связанной с КСИР, проникнуть на крупнейший в стране остров Бубиян «с целью совершения враждебных действий». В заявлении МВД Кувейта отмечалось, что члены диверсионной группы прибыли туда на арендованном рыболовном судне и вступили в бой с местными службами безопасности.
В последние недели Иран обещает ужесточить подходы к конфликту с США и Израилем. Например, расширить список целей, включив в него важнейшие дата-центры Ближнего Востока и подводные интернет-кабели.
«Пульс американской экономики проходит через нашу часть региона»,— заявил 11 октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Он также отметил, что США сохраняют в регионе важнейшие объекты обработки данных. «Мы пока не включили эти объекты в список наших целей. Но если начнется война, многие из этих кабелей, центров обработки данных, объектов по обеспечению работы искусственного интеллекта и многие другие объекты будут уничтожены»,— пообещал господин Резаи и добавил, что ущерб от таких атак может достичь $2 трлн.
Угрозы иранских властей звучат на фоне слухов об интенсивной подготовке США и Израиля к новой фазе конфликта. Как рассказали вечером 21 октября источники The New York Times (NYT), план ударов уже детально проработан: он будет включать в себя энергетическую инфраструктуру Исламской Республики, ее ядерные объекты, а также склады ракет и дронов. По данным кувейтского издания «Аль-Джарида», Вашингтон уведомил Тегеран, что в ходе нового конфликта могут пострадать те иранские лидеры, которые выступают против мирного урегулирования. Более того, США дали понять, что знают, где находится верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который еще ни разу не появлялся на публике после тяжелого ранения, полученного 28 февраля 2026 года.
Угрозы США подкрепляются действиями. По данным NYT, за последнее время американские и израильские военные активизировали полеты в Ираке для отработки ударных маневров.
Косвенным признаком будущей эскалации стало и то, что США начали отзывать дипломатов из Саудовской Аравии — страны, которая продолжает сталкиваться с активными ударами близких к Ирану сил — йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
Вечером 21 октября официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что дипведомство распорядилось эвакуировать из королевства всех гражданских сотрудников, не занятых в чрезвычайных ситуациях, и членов их семей. «Поддерживаемые Ираном хуситы все чаще вступают в боевые действия против Саудовской Аравии, включая нападения на гражданские аэропорты и другую критически важную инфраструктуру, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным сбоям в транспортном сообщении. Безопасность сотрудников Госдепартамента и их семей остается нашим наивысшим приоритетом»,— добавил господин Пиготт.