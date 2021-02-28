ОНК: Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

Оппозиционера Алексея Навального доставили из СИЗО «Матросская Тишина» в Москве в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Алексей Мельников. Он уточнил, что сначала политик пройдет обязательный карантин. Ранее подтвержденной информации о том, куда был этапирован политик, не было.

«Согласно установленному режиму, осужденный перед распределением в отряд колонии должен пройти карантин, ему потребуется сдать необходимые анализы и пройти врачей, в дальнейшем он будет распределен в отряд»,— сказал господин Мельников «РИА Новости».

В какую именно колонию отправлен политик, правозащитник не уточнил. В подчинении УФСИН по Владимирской области две колонии общего режима: №2 в городе Покров и №5 — во Владимире. ФСИН пока не комментировала информацию об этапировании осужденного. Как сообщило ТАСС со ссылкой на источник, Алексей Навальный будет отбывать наказание в Покрове.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. На апелляции Мосгорсуд зачел время, проведенное оппозиционером под домашним арестом, в счет срока. В итоге господину Навальному предстоит провести в колонии два года и пять месяцев.

Об этапировании политика — в материале “Ъ FM” «Алексея Навального отправили по этапу».