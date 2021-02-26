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Генсек ООН призвал не допустить эскалации после удара США по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш следит за ситуацией после авиаудара США по Сирии, заявил его представитель Стефан Дюжаррик. Господин Гутерриш призывает стороны конфликта к сдержанности. Напомним, атака произошла в ночь на 26 февраля. Президент США Джо Байден одобрил ее в ответ на действия против американских объектов в Ираке.

«Генеральный секретарь внимательно следит за сообщениями о нанесении удара Соединенными Штатами по целям в восточной Сирии… Он по-прежнему обеспокоен по поводу нестабильной ситуации в регионе и призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации»,— приводит ТАСС слова господина Дюжаррика, сказанные на брифинге.

Ранее сирийский МИД осудил атаку, призвал США изменить свой агрессивный подход к ней и прекратить оказывать поддержку террористическим организациям. В МИД РФ после авиаудара призвали США уважать суверенитет и целостность Сирии. Россия решительно осуждает удары США по Сирии, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Сергей Лавров заявил о намерении прояснить этот вопрос с Вашингтоном.

Несколько дней назад ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. В результате обстрела никто не пострадал. Обстрелы так называемой зеленой зоны, где находятся посольство США и государственные учреждения Ирака, происходят регулярно. В конце декабря 2020 года Вашингтон заявил, что может закрыть посольство в Багдаде в случае, если обстрелы не прекратятся. Ответственность за обстрелы США возлагают на Иран и иракские шиитские группировки.

Об атаке США — в материале “Ъ” «Джо Байден ударно ответил проиранским силам в Сирии».

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