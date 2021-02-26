Джо Байден ударно ответил проиранским силам в Сирии

Джо Байден впервые с момента вступления в должность президента США одобрил решение о силовых действиях за пределами страны. Вооруженные силы США нанесли в Сирии несколько авиаударов по объектам, которые, по данным Вашингтона, принадлежат проиранским силам. Такой шаг уже вызвал волну негодования в РФ: в Госдуме и Совете федерации предупредили, что действия администрации Джо Байдена ведут к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках ядерной сделки.

«По указанию президента Байдена вооруженные силы США ранее этим вечером нанесли авиаудары по объектам инфраструктуры, которая используется поддерживаемыми Ираном группами боевиков на востоке Сирии. Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на контингент США и коалиции в Ираке»,— говорится в заявлении Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал: «Мы (власти США.— “Ъ”) позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели». По его словам, в Вашингтоне уверены, что «цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары» по американским военнослужащим в Ираке. Подробностей Ллойд Остин приводить не стал, ограничившись словами о том, что американские военные «точно знают, куда ударили».

Обстрелы так называемой зеленой зоны Багдада, где находятся посольство США и государственные учреждения Ирака, происходят регулярно. Несколько дней назад ракетному обстрелу, в результате которого никто не пострадал, подверглось посольство США. Ответственность за это Соединенные Штаты возлагают на Иран и иракские шиитские группировки.

Сообщается, что в результате американских ударов по Сирии оказался разрушен ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки. По предварительным данным близкого к оппозиции центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, в результате ударов погибли по меньшей мере 17 бойцов иракского шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

В заявлении представителя Пентагона Джона Кирби говорится, что речь идет о «соразмерном военном ответе», который «был осуществлен вместе с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции». «В то же время мы действовали в решительном стиле, направленном на деэскалацию общей ситуации как в восточной Сирии, так и в Ираке»,— уточняется в сообщении.

С этим тезисом, однако, уже готовы поспорить в Москве.

«Удар был нанесен по территории суверенного государства-члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права»,— заявил агентству «РИА Новости» источник в МИД РФ.

«То, что произошло, очень опасно и может привести к эскалации ситуации во всем регионе,— сказал тому же агентству первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.— Сирия обладает современными вооружениями, в том числе установками С-300, и американцы должны быть предельно аккуратны с такими действиями».

А глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев обратил внимание на то, что «эта история перерастает из странной в откровенно опасную, когда возможна и эскалация военного противостояния в регионе, и срыв наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.— “Ъ”)».

Напомним, что на прошлой неделе США объявили о готовности начать переговоры с Ираном и отказались от обвинений его в срыве «ядерной сделки», которые выдвигала предыдущая администрация. И. о. представителя США при ООН Ричард Миллс представил письмо постпреду Соединенного Королевства, председательствующему в Совете Безопасности в феврале, в котором изменена позиция предыдущей администрации по вопросу о возобновлении санкций Совбеза ООН в отношении Ирана. Решение США формально ничего не поменяло, но стало сигналом к поиску компромиссов с Ираном. В Тегеране приветствовали шаг Вашингтона, но сочли, что этого недостаточно.

В разговоре с журналистами Константин Косачев отметил, что в конфликт вовлечены четыре государства — США, Ирак, Иран и Сирия. «Но только одно из них — США — открыто применяет военную силу с санкции государства. Происходит это в условиях, когда обстоятельства с ракетным обстрелом “зеленой зоны” в Багдаде 22 февраля до конца не прояснены, когда ответственные за этот обстрел назначаются самым банальным образом — из числа геополитических оппонентов. Тем самым США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права»,— добавил сенатор.

Павел Тарасенко