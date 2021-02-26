МИД: Россия призывает США уважать суверенитет и целостность Сирии

Россия решительно осуждает удары США по Сирии, призывает уважать территориальную целостность и суверенитет этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов»,— сказала она в пятницу на брифинге МИД России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией с авиаударами США в Сирии. «Мы очень внимательно мониторим, естественно, ситуацию на месте. Находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами»,— сказал господин Песков. Во время пресс-кола он также добавил, что не может ответить на вопрос, уведомляла ли американская сторона Россию о планах нанесения ударов по сирийской территории. «По линии военных осуществляются оперативные контакты»,— сказал пресс-секретарь.

Ранее ВС США нанесли в Сирии несколько авиаударов по объектам, которые, по мнению Вашингтона, принадлежат силам, поддерживаемым Ираноми. Пентагон подтвердил авиаудары. Нанесение ударов одобрил президент США Джо Байден в ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке.

Несколько дней назад ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. В результате обстрела никто не пострадал. Обстрелы так называемой зеленой зоны, где находятся посольство США и государственные учреждения Ирака, происходят регулярно. В конце декабря 2020 года Вашингтон заявил, что может закрыть посольство в Багдаде в случае, если обстрелы не прекратятся. Ответственность за обстрелы США возлагают на Иран и иракские шиитские группировки.

Об авиаударах в Сирии — в материале “Ъ” «Джо Байден ударно ответил проиранским силам в Сирии».