Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

На территорию «зеленой зоны» в Багдаде упали как минимум две ракеты, сообщил Reuters со ссылкой на заявление иракских военных. В результате обстрела никто не пострадал. В «зеленой зоне» находятся посольство США и государственные учреждения Ирака.

Обстрелы «зеленой зоны» происходят регулярно. В конце декабря 2020 года власти США заявили, что могут закрыть посольство в Багдаде в случае, если обстрелы не прекратятся. Ответственность за обстрелы Вашингтон возлагает на Тегеран и иракские шиитские группировки.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Террористы вернулись в Багдад».